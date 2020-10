Anders Samuelsen, den tidligere formand for Liberal Alliance, skal være far for tredje gang.

Det skriver den 53-årige ekspolitker på Instagram.

Barnet bliver hans og kærestens, Christina Sunn, første sammen.

'Jaaaaa! Christina er gravid! Hvad var chancen lige for det? 0,5%', skriver Samuelsen og tilføjer:

View this post on Instagram Jaaaaaa! Christina er gravid! Hvad var chancen lige for det? 0,5% Men et pletskud er et pletskud. Hun bliver en fantastisk, vidunderlig, kærlig mor. ETA: February #madeinafrica #madeonsafari #sidebysidesafaribaby #fartiltre #vivedikkeomdetbliverendrengellerenpige #love A post shared by Anders Samuelsen (@anderssamuelsen1) on Oct 4, 2020 at 1:31am PDT

'Men et pletskud er et pletskud. Hun bliver en fantastisk, vidunderlig, kærlig mor'.

Anders Samuelsen har i den lykkelige anledning delt et billede af den vordende mor, hvis mave er malet som en skydeskive med henvisning til det omtalte pletskud. På maven sidder så en pil i bulls eye.

Christina Sunn har termin til februar, skriver han afsluttende. Det kommende barn bliver Anders Samuelsens tredje. I forvejen har han to sønner fra tidligere forhold.

Anders Samuelsen offentliggjorde i oktober sidste år, at han havde fundet en ny kærlighed. På Instagram delte han et billede af ham og Christina Sunn i Amsterdam.

'Jeg har mødt en smuk og vidunderlig klog kvinde med en stor ja-hat. Et positivt livssyn, der er smittende ud over alle grænser,' skrev han blandt andet.

Anders Samuelsen er tidligere formand for Liberal Alliance og var Danmarks udenrigsminister fra 2016 til 2019 i VLAK-regeringen under Lars Løkke Rasmussen.

I 2019 fik han til gengæld et skidt valg, hvilket betød, at han trak sig som partiformand og gav stafetten videre til Alex Vanopslagh.

Efter sit exit fra dansk politik, arbejder Samuelsen i dag som selvstændig konsulent.