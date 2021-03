Den tidligere leder af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, indkalder mandag til pressemøde.

Det skriver han selv på sin Facebookprofil.

Der oplyser han, at pressemødet vil finde sted klokken 14 i København. Det vides dog på nuværende tidspunkt ikke, hvad pressemødet skal handle om, men i en opdatering i teksten skriver han kort før klokken 11, at det ikke handler om politik:

»Og nej – det er IKKE politik – det er bedre end politik,« skriver han.

Anders Samuelsen – der er tidligere udenrigsminister og leder af Liberal Alliance – vinkede med tårer i øjnene farvel til politik efter et skuffende folketingsvalg for snart to år siden.

Tilbage i januar kom det i erhvervsmediet Finans frem, at han var blevet administrerende direktør i iværksættervirksomheden UV Medico, der blandt andet ønsker at udvikle såkaldt farUV-lys, der kan bruges til at dræbe bakterier og virus – såsom coronavirus.

Til Finans fortalte Anders Samuelsen i den forbindelse, at han var blevet kontaktet af virksomheden, der blev stiftet i foråret 2020, da den havde brug for rådgivning:

»Jeg har arbejdet sammen med en række virksomheder efter politiktiden, og UV Medicos projekt er det mest spændende, jeg har set. Siden har det hele udviklet sig, og nu er jeg blevet direktør,« sagde han.

Udover at være administrerende direktør for virksomheden ville Anders Samuelsen også fortsat sideløbende have sin egen rådgivningsforretning.

B.T. følger sagen.