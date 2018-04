Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) møder kritik, efter politikeren har lagt en privat video op på Facebook, hvor han laver træningsøvelser i jakkesæt og taler politik.

I videoen hører man Anders Samuelsen nævne syv politiske ændringer, Liberal Alliance har lavet, mens de har siddet i Regeringen. Dette nævner han stakåndet, mens ministeren tager otte såkaldte 'chin ups' - en øvelse, hvor man hiver sig selv op med armene - iført sit jakkesæt.

Videoen med teksten: 'Flid skal belønnes', er blevet set 15.000 gange på Facebook og over 64.000 gange på Instagram. Men det er ikke alle, der er lige glade for den. I kommentarerne til videoerne er der flere, der langer ud efter Anders Samuelsen.

Blandt andet skriver Winnie Møller:

Poul Pedersen kritiserer også ministeren og peger på, at det er for useriøst i en tid, hvor der bliver bombet i Syrien.

Andre som Christoffer Rasmussen går så langt og kalder Anders Samuelsen for en 'vattet kælling.'

Kritikken preller dog af på udenrigsministeren. Han siger, at han er vant til de hadefulde kommentarer.

»Det tager jeg stille og roligt. Sådan er det. Folk må selv om, hvad de skriver. Jeg blokerer kun folk, hvis det bliver decideret spam. Hvis ham, der har skrevet, har haft en dårlig dag og har skændtes med konen og ikke fået sin øl til frokost, skal han have lov til det. Jeg har brede nok skuldre til at tage det,« siger Anders Samuelsen til BT.

Samme dag som udenrigsministeren lagde træningsvideoen på Facebook, lagde han også en video op, hvor han påtalte de mange angreb i Syrien. Den kan du se herunder.

Det er blandt andet det, flere Facebook-brugere harcelerer over. Udenrigsministeren mener dog, der både skal være plads til det seriøse og lette.

»Jeg tror, det er vigtigt at veksle lidt mellem de dybt seriøse, de humoristiske og de private indlæg. Hvis jeg kun skrev seriøst, ville folk sige; 'slap nu af',« siger Anders Samuelsen og forklarer, hvorfor det lige endte med træningsøvelser i jakkesæt:

»Jeg kunne mærke, at der var kommet en ubalance omkring, om folk var opmærksomme på, hvor mange resultater vi har fået. Jeg havde syv gode resultater i hovedet, og det passede med, hvor mange chin ups jeg kunne tage. Jeg var kommet hjem fra et møde og var i jakkesæt, og drengene var i gang med at træne, så kunne jeg lige være med,« siger han.

De mange kritiske kommentarer får dog ikke udenrigsministeren til at tage en pause fra Facebook, som blandt andre DF-polikteren Søren Espersen tidligere har gjort, efter han modtog dødstrusler.

»Det er bare nogle små, sure mænd. Jeg smutter ikke af Facebook lige nu.«

Du kan se hele Anders Samuelsens opslag herunder: