Udenrigsministeren erkender, at kommunikationen i sag om fortrolige oplysninger har været utilfredsstillende.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) beklager forløbet i sagen, hvor han har ladet forskere citere fortrolige oplysninger fra Udenrigspolitisk Nævn.

Det siger udenrigsministeren fredag i et åbent samråd i Folketingets udenrigsudvalg.

Udenrigsministeriet gav forskerne tilladelse til at citere fortrolige oplysninger fra Udenrigspolitisk Nævn i forbindelse med en udredning om dansk krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan.

- Jeg beklager, at kommunikationen ikke har været tilfredsstillende.

- Udenrigsministeriet har ikke haft nogen intention om at agere imod Folketingets ønsker i denne sag.

- Derfor ville jeg ønske, at jeg havde sikret mig samtykke fra Nævnet først, siger Anders Samuelsen.

Samrådet er indkaldt af Dansk Folkepartis Søren Espersen og Socialdemokratiets Nick Hækkerup, der er henholdsvis formand og næstformand i Udenrigspolitisk Nævn.

Søren Espersen lægger vægt på vigtigheden af tavshedspligten.

- Det er væsentligt at understrege det her med tavshedspligten, som både regeringen og Udenrigspolitisk Nævn er helt enige om, at der skal være.

- Det er udgangspunktet for, at vi overhovedet kan have disse møder, siger han.

- Det er noget, regeringen beder om, det er ikke nødvendigvis noget, medlemmerne (i Udenrigspolitisk Nævn, red.) beder om, at der er.

- Men når regeringen beder om det, har vi fra vores side i Nævnet fuld ret til at forvente, at regeringen vil gøre det samme, siger han.

Anders Samuelsen oplyser, at forskernes arbejde bliver offentliggjort 5. februar.

Udenrigsministeren har fået oplyst, at det gik i trykken i december, og det bliver offentliggjort uanset hvad.

- Det er forskernes arbejde. Om så hele Folketinget pålagde mig at stoppe det, så kunne jeg ikke gøre det, siger han.

Et politisk flertal ventes efter det åbne samråd at stemme for at give Anders Samuelsen en såkaldt næse, det vil sige kritik.

/ritzau/