Anders Langballe er færdig som særlig rådgiver for uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Efter kun lidt over et år i jobbet har han selv valgt at sige stop.

»Jeg ved om nogen, at politik kan være altopslugende. Jeg har nydt de utrolig mange timer i og uden for ministeriet, rundt i landet og ude i den store verden ved ministerens side,« skriver han på LinkedIn:

»Nu er tiden inde til, at der skal ske noget andet. Jeg har brug for at være mere hjemme og fokusere på det, der er større og vigtigere end et væsentligt og hamrende interessant job.«

Det var i januar sidste år, at Anders Langballe fik jobbet, hvor den tidligere politiske redaktør på TV 2 således vendte tilbage til dansk politik.

Mandag i denne uge havde han sidste arbejdsdag, oplyser han.

Den nu forhenværende særlige rådgiver skriver på LinkedIn, at beslutningen blev meddelt Christina Egelund »efter påske«.

»Mest af alle skylder jeg selvsagt Christina en stor tak for, at hun troede på, at jeg kunne vende tilbage til politik i den nye rolle. Jeg er glad for, at jeg fik vist, at jeg godt kunne, trods de kolbøtter livet – i al fald mit – har slået,« lyder det med tilføjelsen:

»Tusind tak for samarbejdet, oplevelserne og den fortrolighed, som det særlige job giver.«

Christina Egelund har også reageret på LinkedIn:

»Jeg er taknemmelig over at du sprang på opgaven. Stolt af de ting, vi sammen har udrettet og ikke mindst inderligt glad for vores stærke bånd. Kommer til at savne dig i hverdagen – og glæder mig allerede til at se dig igen. Tak,« lyder det her.

Som tidligere nævnt har Anders Langballe tidligere haft en fremtrædende rolle som politisk redaktør hos TV 2.

Det var indtil november 2018, hvor han fik blodpropper i hjernen og blev sygemeldt.

Siden er det blevet til stillinger som kommunikationschef i Danske Handicaporganisationer og Dansk Ejendomsmæglerforening samt en værtsrolle på radioprogrammet 'Valg i Danmark' hos Radio 24syv.

På den jobmæssige front skriver Anders Langballe intet om, hvad der nu skal ske. Andet end at han skal bruge mere tid på at være far, end der har været tid til som særlig rådgiver.

»Nu skal jeg nyde foråret og bruge min tid på det allervigtigste,« skriver han.