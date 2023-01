Lyt til artiklen

Danske virksomheder bør drage erfaringer fra krigen i Ukraine og allerede nu trække sig ud af Kina. Det mener tidligere statsminister og generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen.

På trods af samhandelsaftaler og forsøg på diplomati med det russiske styre har Vladimir Putins Rusland overfaldet Ukraine og udfordret freden i Europa. Men den største trussel mod Vesten og demokratiet skal findes i øst hos Kina. Det mener Anders Fogh Rasmussen, tidligere statsminister og generalsekretær i NATO.

Derfor bør vi allerede nu lære af erfaringerne fra Rusland og vælge en anden strategi, når det kommer til det kinesiske styre. Derfor opfordrer han i Berlingskes podcast »Østergaards salon« danske virksomheder til at trække sig ud af Kina.

»Vi må se i øjnene, at fordragelighed med diktatorer ikke fører til fred, men til krig og konflikt. Derfor er der kun en ting at gøre, og det er at sætte hårdt mod hårdt,« siger Anders Fogh Rasmussen i podcasten og fortsætter:

»Jeg vil give det råd til alle virksomheder, der i dag har aktiviteter i Kina, at de gradvist begynder at trække sig ud og begynder at placere deres aktiviteter i andre lande i Asien. Det kan være Indien, Taiwan eller Indonesien.«

Anders Fogh Rasmussen mener, at det på lang sigt er for farligt for virksomhederne at være for tæt på diktatorer og autokrater. Det har man blandt set i Rusland, hvor virksomheder som Carlsberg har været nødt til at trække sig ud af landet med milliardstore tab til følge.

Og det samme kan ske i Kina, mener Anders Fogh Rasmussen, der i øjeblikket arbejder med at udbrede demokrati gennem hans organisation Alliance of Democracies.

»Vi skal lære af den fejl, vi begik overfor Putin og Rusland, hvor vi var for svage. Vi gjorde os for afhængige af ham, da det gjaldt energi, men det er faktisk lykkedes Europa stort set at blive uafhængige af russisk gas på meget kort tid. Og det samme vil være gældende med Kina,« siger Anders Fogh Rasmussen i podcasten:

»Det er også derfor, at jeg allerede nu råder virksomheder til at drosle ned. For ikke at komme til at stå med kæmpe tab til sidst. For det er uundgåeligt – efter min mening – at striden mellem USA og Kina vil fortsætte. Og de sanktioner vil ramme danske og europæiske virksomheder, og derfor er det klogt at tage højde for det.«

En ny leder

Adspurgt af podcastens vært, chefredaktør Mette Østergaard, om, hvorfor han mener, at samhandel med Kina ikke længere er en farbar strategi, peger Fogh på Kinas leder, Xi Jinping, der blev valgt i 2012.

Han mener at Xi Jinping er nationalistisk, undertrykkende, indadvendt og aggressiv overfor sine naboer.

»Men man må bare indse, at fra 2012 ændredes situationen sig. Og derfor er vi også nødt til at ændre vores strategi. Og diktatorer og autokrater har kun respekt for en ting – nemlig magtens sprog. Og derfor er vi nødt til at ændre strategi, så kineserne forstår, at hvis de kan finde på at angribe et demokrati som Taiwan, så falder hammeren,« siger Anders Fogh Rasmussen.

Han har selv for nylig besøgt Taiwan, og han beretter om et land, der i øjeblikket forbereder sig på en krig. Landet har blandt andet hævet værnepligten fra to til fire år.

Du kan høre hele afsnittet af »Østergaards salon« her, hvor Mette Østergaard også taler med Anders Fogh Rasmussen og Mia Amalie Holstein om manglen på politiske bøger i blå blok og den borgerlige værdikamp.

