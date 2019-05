B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, er klar med dommen over den anden partilederdebat tirsdag aften på TV 2.

»Partilederdebatten på TV 2 bød på partiledere, der havde talt sig varme, som havde løsnet op, og som kom til at vise deres sande ansigter. For langt de fleste var det en gevinst, men Paludan jokkede i spinaten i runden om pension.«

»Vermund kom tilbage på banen i udlændingedebatten - det udgjorde et problem for Tulle, men ikke for Løkke, som måske endda vandt lidt på at tage hende som lektor Blomme, der ville forelæse en elev. Bemærk i øvrigt, at statsministeren vender ryggen helt til Paludan, men trods alt taler med Vermund.«

»Og kan en eller andet ikke give Elbæk en lykkepille. Vi savner jubeloptimisten.«

Han/hun vandt i aften, fordi...

»Skipper står stærkt i pensionsdebatten, fordi hun er fri af bånd, der binder. Hun er ikke med i de aftaler, der er på området. Hun går rent hjem på budskabet om, at man skal være RASK på pension.«

»Men det er selvfølgelig også en nem position, når man står uden for aftalerne. Man skal huske, at hendes krav kan lande på Mette Frederiksens skrivebord, hvis hun bliver statsminister.«

»Wammen (S) vandt på at bruge sin tid som borgmester i Aarhus til at træde kraftfuldt ind i debatten om ghettoer. Der burde Socialdemokratiet bruge ham oftere!«

Han/hun blev sendt til tælling, da…

»Kristian Thulesen Dahl blev sendt til tælling på pensionsdebatten. Han leverede teknokratsvar. Men han ER skarp i debat, Tulle - han kommer igen. Han skal åbenbart lige have startkablerne på. Men han plejer faktisk at starte forsigtigt ud i valgkampe.«

Debattens bedste parade blev sat, da…

»“Noget med at sælge en drøm til danskerne”, sagde Lars Løkke Rasmussen om Socialdemokraternes pensionsforslag. Den sidder rent. For det er det, danskerne drømmer om. Han står på en aftale, ikke er forslag. Men spørgsmålet er, om vælgerne hellere vil have en fugl i hånden end en drøm på taget.«

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da...

»Anders Samuelsens ærlighed, f.eks. om at han går med til den lappeløsning, det er for ham at lave ordningen for nedslidte. Han peger på alle de andre og siger, at det er fordi, han ikke kan få “alle dem der” med på at give hende (sosu’en) en ordentlig skattelettelse, så hun selv kan finansiere en tidlig tilbagetrækning.«

Sådan skal han/hun forsøge at komme igen efter aftenens nederlag…

»Uffe Elbæk var falmet i DRs debat, men kom igen i TV 2’s, hvor visionerne og kærligheden kom tilbage. Han skal dog anstrenge sig for at hakke lidt mindre i det og se meget gladere ud. Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr slår ham med længder i selvsikkerhed og glæde.«