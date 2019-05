Valgkampens anden partilederdebat er afsluttet. De 13 politikere fortsatte den ophedede stemning fra aftenens første møde.

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup fælder dom over den anden debat tirsdag aften.

Bedst: Isabella Arendt Laursen (Kristendemokraterne):

»Hun er fandeme god. En overraskende vinder. Jeg vil gerne give hende fire hamre, men det hører med, at det altså også er nemmere for hende at opnå end for dem, der har siddet med ansvaret.«

»MEN hun er simpelthen så interessant at høre på, og hun afvæbner ALLE de fordomme, man måtte have om kristendemokrater - og så sælger hun humanisme, så alle begynder at rode på loftet efter højeskolesangbogen og medlemsskabet af en eller anden frivillig organisation.«

Dårligst: Uffe Elbæk (Alternativet):

»Elbæk var for passiv. Han havde nogle øjeblikke, hvor han talte om 30 timers arbejdsuge eller beskyldte Stram Kurs og Rasmus Paludan for apartheid.«

»Her kunne man mærke passion, men i de fleste passager lignede han en tennistilskuer. Han skal finde jubeloptimisten fra sidste valg frem. Ellers kommer det til at koste Alternativet dyrt.«