Regeringen bør fokusere at sikre bedre anbringelser af børn, mener foreningen De Anbragtes Vilkår,

Hvis udsatte børn skal have et bedre liv, er vejen dertil ikke at sætte et mål om, at flere skal anbringes uden for hjemmet eller tvangsadopteres.

Sådan lyder det fra David Adrian Pedersen, der er formand for foreningen De Anbragtes Vilkår, som består af nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

Meldingen kommer på bagkant af statsminister Mette Frederiksens nytårstale (S) onsdag, hvor hun havde meget fokus på udsatte børn og sagde, at hun gerne vil have flere og hurtigere anbringelser.

- Vi er grundlæggende positive over, at Mette Frederiksen brugte så meget tid på anbragte børn og unge, men et direkte mål for flere anbringelser og tvangsbortadoptioner er den forkerte vej at gå.

- Man skulle i stedet have et mål om at gøre anbringelsen bedre og sikre et godt børneliv, få en bedre proces for sagsbehandlingen og arbejde for at anbringe på det rette tidspunkt og på det rigtige sted.

- Det er en for enkel løsning at sætte måltal, og det løser ikke problemet, siger David Adrian Pedersen.

Foreningen er dog enig i, at der i nogle sager går for lang tid, inden barnet bliver fjernet fra hjemmet.

- Der er anbringelser i dag, som er for længe om at blive besluttet og derfor først sker i teenageårene.

- Det et problem, når man har oplevet dårlige forhold derhjemme i for lang tid, da det så bliver at ændre på den livsbane, man er i, siger David Adrian Pedersen.

Samlet er der knap 14.000 anbragte børn og unge i Danmark - omkring 2700 er tvangsfjernet.

Han mener, at regeringen ikke bør tænkte anbringelsen som den eneste mulighed til at hjælpe udsatte børn til trivsel, men også bør have mere fokus på forebyggelse, være proaktive og støtte i udsatte familier.

- Anbringelser kan være en mulighed, men det er ikke altid den lykkeligste løsning. Det er et traume at blive anbragt.

- Der er alt for meget ustabilitet i dag, og for mange anbringelser, der bryder sammen, og så ender det med et dobbelttraume.

- Vi er ikke der, hvor vi fundet formlen til altid at sikre den gode anbringelse, så vi mener, at man i stedet skal fokusere på at skabe en bedre anbringelse og gøre det rigtigt første gang, siger David Adrian Pedersen.

/ritzau/