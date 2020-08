Det kommer til at tage rigtig lang tid for DF at komme tilbage på tidligere niveau, vurderer analytiker.

Op til det årlige sommergruppemøde i Dansk Folkeparti har der været en del snak om, hvorvidt et formandsskifte kan hjælpe partiet, der er hårdt ramt i meningsmålingerne, på rette kurs.

En udskiftning af Kristian Thulesen Dahl som partiformand vil dog næppe være en snuptagsløsning. Det vurderer Thomas Funding, der er politisk analytiker hos avisen Danmark.

- Jeg tror grundlæggende, at man bliver nødt til at forstå, at DF's problem ikke er personbåret. Det handler heller ikke kun om kommunikation.

- Det handler i høj grad også om politik, og DF's problem er, at man efter min mening har mistet en del af sin politiske berettigelse.

- Der er andre partier, der er gået ind på DF's enemærker og overtaget deres politik. I den sammenhæng har partierne også overtaget en del af deres vælgere, siger Thomas Funding.

Han peger blandt andet på Socialdemokratiet, Nye Borgerlige, Venstre og De Konservative som partier, der har kapret vælgere fra DF de seneste år.

Derfor er DF's problem mere strukturelt, end noget der bare kan løses ved at skifte formand, mener analytikeren.

- Det kan godt være et element i løsningen, men det at skifte formand er ikke løsningen i sig selv.

- Det kommer til at tage rigtig lang tid, før DF kommer tilbage på et niveau, hvor de har været tidligere, siger Thomas Funding.

Diskussionen om et formandsskifte er blevet gjort aktuel efter et nyligt interview i avisen Danmark, hvor partiprofilen Morten Messerschmidt kritiserer partiets udlændingepolitik.

Dertil har der været spekuleret i, om Morten Messerschmidt med interviewet udfordrer partiformand Kristian Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidt afviser selv i interviewet, at det er tilfældet.

Til Ritzau fortæller Kristian Thulesen Dahl, at han heller ikke ser interviewet som en udfordring af sit formandskab.

Uanset er der ingen tvivl om, at Morten Messerschmidt går partiformanden i bedene, mener Thomas Funding.

- Det eneste ubesvarede spørgsmål er, om hensigten er at udfordre Kristian Thulesen Dahl omkring formandskabet eller ej, siger Thomas Funding.

Når analytikeren taler med personer i partiets bagland, så er det opfattelsen, at Morten Messerschmidt positionerer sig med henblik på at kunne udfordre den nuværende partiformand.

Den mulige kamp om formandsposten kommer efter flere års nedtur for DF.

Efter at partiet til folketingsvalget i 2015 blev det største parti i blå blok med 21,1 procent af stemmerne, er det kun gået nedad.

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 fik partiet 8,7 procent af stemmerne. Det betød, at DF mistede over halvdelen af sine mandater.

DF's sommergruppemøde finder sted fra mandag til onsdag. I år bliver mødet holdt på Sandbjerg Kursuscenter i Sønderborg.

