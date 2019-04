Løkke melder sig klar til at justere aftale om stigende pensionsalder fra 2006. Upræcist, siger kommentator.

Et forsøg på en feberredning i 12. time.

Sådan betegner politisk kommentator Hans Engell statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) udmelding om, at han vil justere aftale om stigende pensionsalder efter 2040.

- Det ligner et forsøg på en feberredning i 12. time, for han spiller sig ind med nogle tanker om en pensionsreform, som er meget upræcise.

- Og han gør det med understregning af, at det er noget, som skal sættes i gang efter det kommende folketingsvalg, siger Engell.

Det er i et interview med Berlingske, at Løkke anerkender, at det forlig, som betyder, at pensionsalderen stiger, er "skrøbeligt". Derfor foreslår han, at der laves om på forliget.

Ændringerne skal ifølge statsministeren træde i kraft efter 2040, skriver avisen.

Statsministeren foreslår eksempelvis at lade pensionsalderen stige langsommere eller gøre det muligt at trække sig tidligere, mod at man får en lavere ydelse i folkepension.

Hans Engell mener ikke, at forslaget er særlig konkret, og det undrer ham.

- Løkke har jo selv været meget skarp i sin kritik af, at Socialdemokratiets udspil til nedslidning og pensionsændringer er helt ukonkrete, upræcise og uden detaljer, og at økonomien er urealistisk.

- Derfor kan det undre, at han selv kommer med nogle i virkeligheden meget løse tanker. Det er jo ikke et konkret forslag til, hvordan han forestiller sig, at man skal lave denne her form for differentiering. Jeg kan derfor ikke se det som andet end en feberredning, siger kommentatoren.

I forhold til temaer i valgkampen, vurderer Hans Engell, at de blå partier står godt i forhold til udlændinge og flygtninge. Desuden har regeringen en stor aftale på sundhedsområdet.

Derimod vurderer han, at Løkke i forhold til pensionsspørgsmålet nok føler, at Venstre står svagere end Socialdemokratiet.

- Et punkt blandt de store temaer, hvor han nok oplever, at de står svagest, er pensionsområdet.

- Det er derfor tydeligt en Løkke, som prøver en feberredning, før valgkampen går i gang for at kunne lukke et hul - for under valgkampen, så han kan sige, at Venstre er klar til at forhandle en pensionsreform bare på den anden side af valget, siger Hans Engell.

/ritzau/