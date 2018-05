Jakob Ellemann-Jensen var selvskrevet, mens Tommy Ahlers er et sats, mener politisk kommentator på Altinget.

København. Lars Løkke Rasmussens (V) ministerrokade kommer ikke til at ændre det store i dansk politik, mener Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

- Det er ikke sådan, at det bliver en game changer, og at Løkke kommer til at stå stærkere over for Mette Frederiksen.

- Det er sådan en rokade, hvor der er nogle minusser og nogle plusser, og det går nogenlunde i nul, hvis man samlet gør det op, siger han.

Rokaden består udelukkende af Venstre-folk, og Løkke præsenterede onsdag de tre nye ministre på holdet på Amalienborg slotsplads.

Jakob Ellemann-Jensen bliver ny miljø- og fødevareminister efter Esben Lunde Larsen, Tommy Ahlers bliver ny uddannelses- og forskningsminister efter Søren Pind, og Eva Kjer Hansen bliver minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde efter Karen Ellemann.

Det kommer ikke som en overraskelse for Holstein, at Jakob Ellemann-Jensen er kommet med på det nye ministerhold.

- Han har været svær at komme uden om, fordi han har været en glimrende politisk ordfører, og det plejer man på et tidspunkt at belønne. Han var et oplagt valg, siger han.

Holstein mener, at Ellemann kan gøre mere fyldest på det grønne område end sin forgænger Esben Lunde Larsen, og det passer godt til den grønne profil, regeringen gerne vil tegne.

Til gengæld kom det som en stor overraskelse, at iværksætteren Tommy Ahlers får en ministerpost.

- Der er ikke en eneste politisk iagttager, der havde forestillet sig det. Jeg havde bestemt ikke. Jeg anede dårligt nok, at manden eksisterede.

- Der er nogle gange den tanke, at det kan være godt med et frisk pust ude fra erhvervslivet.

- Idéen er god nok, men når man kigger på den politiske historie gennem de seneste 20-25 år, så har det aldrig været den store succes at tage en udefra.

- Det er lidt en satsning. Det er ikke indlysende, at en politisk amatør kommer til at klare sig godt, siger Erik Holstein.

Han nævner blandt andre Thyra Frank som det seneste eksempel på en udefra, der ikke har klaret sig så godt i det politiske system.

Holstein er også spændt på at se, hvordan Eva Kjer Hansen kommer til at klare sig på det nye ministerhold, efter at hun måtte gå af som miljø- og fødevareminister i 2016 efter stort pres fra De Konservative.

- Det bliver sjovt at se, hvordan samarbejdet med De Konservative kommer til at fungere.

Han mener, at Løkke har taget Eva Kjer Hansen med på holdet, da hun appellerer til den samme vælgersegment som Esben Lunde Larsen.

- Det er det jyske landbrugssegment, hvor Løkke selv står svagt. Så jeg tror, det er den væsentligste grund til, at hun er med, siger Erik Holstein.

