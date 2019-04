Socialdemokratiets forslag om tidlig pension for nedslidte bliver vingeskudt af analyse, mener finansminister.

Antallet af år på arbejdsmarkedet kan ikke bruges som kriterium, hvis man vil hjælpe de nedslidte til tidligere pension end andre. Det mener finansminister Kristian Jensen (V).

Han henviser til en analyse, som viser, at folk, der har arbejdet i mange år, føler sig mindre nedslidte end jævnaldrende, der har været færre år på arbejdet.

- Det kommer måske som en overraskelse for nogle, men folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, er mindre nedslidte end deres jævnaldrende, der har arbejdet i færre år, siger han i en pressemeddelelse.

Analysen bygger på en større spørgeskemaundersøgelse blandt 55-64-årige og er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Indsparket kommer på et tidspunkt, hvor der er stor debat om at give nedslidte en rettighed til at trække sig tidligere tilbage end andre.

Socialdemokratiet har foreslået, at det skal gælde efter et langt arbejdsliv. Men det vil ramme skævt, mener finansministeren.

- Man risikerer derfor at ramme meget skævt, hvis man vil give en ret til tidlig folkepension til dem, der har arbejdet i for eksempel 42 år.

- Sådan en ret vil gå til en gruppe, der faktisk har et bedre helbred end gennemsnittet af danskere, siger han.

Han bemærker også, at især kvinder og offentligt ansatte risikerer at tabe på en ordning, hvor retten til tidlig pension skal gå til dem, der har været længst tid i job.

Ifølge analysen er nedslidning ikke et veldefineret begreb. Det påvirkes af mange forhold såsom livsstil, sociale- og familiemæssige forhold, forhold på jobbet og forskelle i den almene sundhedstilstand.

Socialdemokratiet køber dog ikke analysens konklusioner fuldstændigt.

Partiet ser en sammenhæng mellem, hvor tidligt folk er kommet på arbejdsmarkedet, og hvor slidte de er.

Analysen viser noget om, hvor mange arbejdsår folk har haft og ikke noget om, hvor tidligt de er kommet i arbejde, lyder forklaringen.

- Jeg betragter analysen som politisk bestillingsarbejde, der har til hensigt at forvirre, siger Mattias Tesfaye, ordfører for Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet vil ikke før et valg lægge sig fast på kriterier for, hvem der kan pensioneres tidligt.

