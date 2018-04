Både DF og S har afvist regeringens forslag til kommunal udligning. Nu giver regeringen fortabt.

København. Der kommer ikke en reform af kommunal udligning i denne valgperiode. Det erkender økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) over for TV2 News.

Hvis regeringspartierne genvinder magten efter et valg, kan en udligningsreform igen komme på tale, tilføjer han.

Erkendelsen kommer, efter at både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har afvist regeringens forslag med den begrundelse, at det var for socialt skævt.

Den kommunale udligning har skabt gnister. Hovedstadskommunerne har i avisannoncer afvist at sende flere kroner til Jylland. Mens alliancer af kommuner i provinsen har krævet større udligning.

