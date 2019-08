Liberal Alliances vælgernedtur skyldes især en værdipolitisk "vildfarelse", mener tidligere minister.

Liberal Alliance er bombet tilbage til start, og det skyldes især, at partiet kom for langt væk fra grundliggende liberale principper i værdipolitikken.

Det fortæller tidligere økonomi- og indenrigsminister og nuværende folketingsmedlem for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, i et interview med Berlingske.

I interviewet giver han sin vurdering af, hvad der forårsagede partiets markante tilbagegang ved folketingsvalget i juni, hvor folketingsgruppen blev reduceret til bare fire medlemmer.

»Vi kom med over i den gamle borgerlige cigarkasse, hvor det var de lidt for småsure løsninger, som blev svarene på tingene. Vi røg for ofte i den nationalkonservative fælde,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille om tiden i regering og som støtteparti.

Og han mener, at det nu er nødvendigt for partiet at vende tilbage til rødderne.

»En del af det, der var en succes for os ved valgene i 2011 og 2015, var en begejstring for den positive og fremskridtsvenlige liberalisme.«

»Vi tror på, at tingene kan løses, at forskningen virker. Vi tror på økonomiske reformer, og at frihed virker,« siger han til Berlingske.

For at imødekomme de øvrige borgerlige partier gik partiet ifølge den tidligere minister for langt til højre især værdipolitisk. Han fremhæver burkaforbuddet som et eksempel.

»Burkaforbuddet står i vores parti som det store symbol på vildfarelsen. Der burde aldrig have været tvivl om, at et liberalt parti vil træffe den beslutning, at vi ikke blander os i, hvilket tøj folk har på,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Men også i forhold til flere beslutninger på udlændingeområdet bevægede partiet sig for langt væk fra de liberale principper, mener den tidligere indenrigsminister.

Det tvungne håndtryk til nye statsborgere og den kontroversielle smykkelov, der åbnede for, at myndighederne kunne konfiskere flygtninges værdigenstande, var ikke udtryk for Liberal Alliances politik.

»Vi var så bange for at stå alene uden for udlændingepakken, at vi ikke turde stå fast på det rigtige liberale synspunkt, som er, at myndighederne ikke skal gennemsøge foret i folks tøj for at lede efter vielsesringe. Der skulle vi have været mere modige,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til Berlingske.

Ved folketingsvalget 5. juni fik Liberal Alliance 2,3 procent af stemmerne.

Det resulterede blandt andet i, at partiformand Anders Samuelsen trak sig efter ikke at have opnået genvalg.

Efterfølgende er 27-årige Alex Vanopslagh blevet ny formand for partiet.

