Koranlovens ulækre timing er en langstrakt fuckfinger fra regeringen til jøder og kvinder.

»Hvis ikke man kan finde én årsag til, at regeringens nye fattigmands lov af en blasfemiparagraf straks burde krølles sammen, udsættes for en utilbørlig handling og kyles i nærmeste skraldespand, så må det være, fordi man er ude af stand til at se skoven for bare træer.«

For det er det, det er. Altså, en fattigmands lov af en blasfemiparagraf. Først og fremmest har det hele tiden været komisk, at Peter Hummelgaard har henvist til det oprindelige lovforslag som en “nålestiksoperation”, og man må endelig ikke tro, at den nye udgave af samme lovforslag er andet end mere af det samme makværk.

'Religiøse genstande' er blevet til 'religiøse tekster', og andre arbitrære korrektioner, men humlen er den samme, og timingen er gået fra uheldig til usmagelig. Decideret ulækker.

Alene med de seneste ugers begivenheder burde det stå fuldstændig soleklart for enhver, at en fredning af islams hellige tekster ikke hører nogen steder hjemme i et civiliseret samfund.

Her er det værd at bemærke særligt to grupper, regeringen nu kan kalde sig for slyngveninder med: Hamas og voldelige muslimske ægtemænd i Danmark.

Sidstnævnte har relevans, fordi Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd netop har undersøgt etniske minoritetskvinders udfordringer med, at få opløst et såkaldt “muslimsk ægteskab” nikah.

Og det kommer nok som et chok for lige præcis ingen, at det særligt er kvinder fra lande med islamisk lov, der har problemer med at gøre sig fri af et voldeligt eller på anden vis dysfunktionelt ægteskab. Fordi ingen har mere magt i den konstellation, end ægtemanden med Koranen i hånden.

Disse kvinder har nu regeringens ord for, at de religiøse tekster er øverst. At hensynet til dem skal vægtes over alt andet. At de ikke må skændes, hvor grundloven gerne må. Med andre ord en langstrakt fuckfinger i ansigtet til alle de kvinder.

Og så er der selvfølgelig Hamas, den islamistiske, nationalistiske terrorbevægelse, som pt nyder godt af en hovedløs, nikkende, medløbende, leflende venstrefløj i hele den vestlige verden. Som ikke fortjener andet end vores fordømmelse. Men som på en eller anden måde har haft succes med at få deres terrorangreb til at resultere i demonstrationer i Vesten, der freder dem.

De har nu også den danske regerings ord for, at deres skrifter skal fredes. At regeringen belønner deres voldsparathed. Og med andre ord en langstrakt fuckfinger i ansigtet til alle danske jøder.

For der er jo ikke nogen grund til at lade som om, den her lovgivning handler om noget som helst andet end at beskytte muslimske følelser. Ikke kristne, ikke jødiske, ikke nogen som helst andre. Kun muslimske følelser.

Og det i en grad, hvor de får lov til at stå over alle principper i det danske samfund. En skændsel.