Alle emner er åbent og ærligt til diskussion mellem gode venner, skriver ambassadør efter udskudt Trump-besøg.

Danmark og USA har stadig et godt forhold, og den amerikanske præsident, Donald Trump, regner stadig med at besøge Danmark.

Det skriver den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, på Twitter onsdag.

- Den amerikanske præsident værdsætter og respekterer (Danmark, red.) og ser frem til et besøg i fremtiden for at diskutere vigtige emne i vores stærke bilaterale forhold, skriver USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, på Twitter.

- Gode venner og allierede (som USA og Danmark, red.) bør være i stand til at diskutere alle emne åbent og ærligt.

Opslaget på Twitter kommer samme dag, som Donald Trump udskød et besøg til Danmark, fordi det ikke kunne komme på tale, at USA kunne købe Grønland.

- Danmark er et helt særligt land med utrolige mennesker, men baseret på statsminister Mette Frederiksens udtalelse, om at hun ikke vil have interesse i at drøfte et salg af Grønland, udskyder jeg vores møde, der var planlagt til om to uger, skrev Trump natten til onsdag dansk tid.

Udskydelsen har udløst et væld af reaktioner i Danmark. En af dem er fra tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen.

På Facebook skriver han:

- Det er ingen skam at blive væk, når man ikke er inviteret ... Men når man har inviteret sig selv!!

- Og jo vi har rimeligvis brug for tættere samarbejde (mellem Danmark, Grønland og USA, red.) om amerikansk tilstedeværelse i Grønland, men sagen understreger for mig også nødvendigheden af tættere samarbejde (mellem EU og Danmark, red.)

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har beskrevet udskydelsen som en måde, hvor USA skubber gamle og sande venner fra sig.

- Præsident Trumps udskydelse er et tilbageskridt for vores landes diplomatiske forhold, men det er måske for det bedste, skriver han på Twitter.

- Tilfælde som dette, hvor USA har en noget-for-noget-tilgang til globalt lederskab, skubber dets gamle og sande venner fra dem.

/ritzau/