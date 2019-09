Ballonen, der forestiller præsident Donald Trump som baby iført ble og med en telefon i hånden, skabte allerede opmærksomhed inden, den var pustet helt op.

Der blev pustet helium i den seks meter høje ballon bag en afspærring på Kongens Nytorv mandag formiddag.

Netop Kongens Nytorv var et oplagt sted til, at turisterne kunne få øjnene op for ballonen, og hurtigt var der da også flere med en amerikansk accent, som betragtede arbejdet med ballonen.

»Det er trist, at den amerikanske præsident er sådan en skændsel,« siger Bob Castle fra Minneapolis. Han forstår fuldstændig, hvorfor nogle personer har brug for at markere deres utilfredshed med den amerikanske præsident:

John Castle fra Minneapolis er ikke begejstreret for sin præsident og synes kun, at det er godt, at folkene bag opsætningen af Trump baby bruger deres frihed til at udtrykke deres holdninger om præsidenten. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere John Castle fra Minneapolis er ikke begejstreret for sin præsident og synes kun, at det er godt, at folkene bag opsætningen af Trump baby bruger deres frihed til at udtrykke deres holdninger om præsidenten. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»I er frie til at have jeres mening om vores præsident. Vi forstår og respekterer det fuldt ud.«

Futon Chang fra Californien kom tilfældigvis også forbi og genkendte straks ballonen fra demonstrationerne i London.

»Jeg kunne ikke støtte det her mere. Hans indflydelse er et verdensomspændende problem. Vi er mange i Californien, der er bekymrede, og vi er glade for, at verden kan se, at hans indflydelse også kan være skadelig for deres eget område,« forklarer Futon Chang.

Manden, der har stået i spidsen for at hente ballonen til Danmark, Morten Skovgaard, ønsker ikke at pådutte folk bestemte holdninger med ballonen:

Futon Chang fra Californien morede sig højlydt over ballonen, da han fik øje på den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Futon Chang fra Californien morede sig højlydt over ballonen, da han fik øje på den. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Folk kommer med deres egne dagsordener, følelser og holdninger. Vi har fra starten sagt, at det her er et neutralt projekt i den forstand, at vi blæser ballonen op. Det er selvfølgelig kritik af Trump. Det er klart. Men det er forskelligt, hvad folk går mest op i. Der er også plads til folk, der synes, at ballonen er en dårlig idé.«

Når man spørger de to amerikanere til deres personlige holdning til præsidenten er det da også tydeligt, at følelserne ikke er varme:

»Jeg tror ikke, at svaret på det spørgsmål kan bringes i en offentlig video, fordi mine tanker om ham er så ringe,« siger Futon Chang.

»Jeg er ikke fan af vores præsident,« lyder det fra John Castle.

Trump baby Det er den selvsamme ballon, der er blevet brugt til demonstrationer i London 13. juli 2018.

Det har kostet 20.000 kroner at fylde ballonen med hellium. Ballonen er lånt gratis af de britiske aktivister, så dankserne bag har blot skulle dække transportomkostninger.

Ballonen ankom allerede til danmark for tre uger siden, da Donald Trump meddelte, at han ville besøge Danmark i disse dage.

31. juli bekræftede De Hvide Hus, at Donald Trump ville besøge Danmark 2. og 3. september.

Kort efter begyndte Morten Skovgaard at arbejde på at få ballonen til Danmark, og den 14. august ankom den.

21. august aflyste Donald Trump dog sit besøg til Danmark.

Hvorfor ikke?

»Det er et kompliceret spørgsmål, der ikke kan koges ned til en soundbite.«

For snart 14 dage siden aflyste Donald Trump sit besøg i Danmark efter en ordkrig med statsminister Mette Frederiksen om præsidentens ønske om at købe Grønland. Det fik dog ikke Morten Skovgaaard til at aflyse opsætningen af ballonen:

»Der skete jo en masse ting med ham i august, der kun understreger den barnlighed, som vi prøver at udstille. Både hans aflysning af besøget, hans retorik i forhold til Grønland og hans måde at omtale Mette Frederiksen på. Alt det var bare vand på vores mølle.«

Alle de frivillige er iført en kedeldragt med en af følgende tekster bagpå: Trump Babysitter, Trump Steward eller Trump Ambassador. Babysitterne har ansvar for at styre ballonen, Stewarderne er praktiske grise og ambassadørerne har ansvaret for at gå rundt og tale med de mennesker, der kommer forbi. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Alle de frivillige er iført en kedeldragt med en af følgende tekster bagpå: Trump Babysitter, Trump Steward eller Trump Ambassador. Babysitterne har ansvar for at styre ballonen, Stewarderne er praktiske grise og ambassadørerne har ansvaret for at gå rundt og tale med de mennesker, der kommer forbi. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Derudover har Morten Skovgaard kunnet mærke, at alle de, der allerede var engageret i arbejdet, havde et brændende ønske om at fortsætte.

»Den energi skulle vi ikke bare lukke ned for, den skulle vi blive ved med at køre på.«

Senere mandag eftermiddag finder en demonstration mod Trump sted foran den amerikanske ambassade i København.

Demonstrationen afholdes blandt mange organisationer af Black Lives Matters, Venligboerne og LGTB Asylum.