Ruslands ambassadør advarer Danmark efter melding fra statsministeren om Ukraines brug af danske våben.

Statsminister Mette Frederiksens (S) melding om, at Ukraine godt må bruge donerede våben fra Danmark ud af Ukraine og "ind på russiske mål, hvis det er inden for international lov", har nu modtaget et russisk modsvar.

I en skriftlig kommentar udtaler Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, at Mette Frederiksens melding kan "føre til en ukontrolleret udvikling af konflikten".

- Det ved man godt i København. Men Danmark er tilsyneladende klar til at give Kiev (Kyiv, red.) carte blanche til at fremprovokere muligheden for et direkte sammenstød mellem Nato og Rusland, siger Vladimir Barbin i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Spørgsmålet, som Mette Frederiksen adresserede i TV 2 News tirsdag aften, splitter Ukraines vestlige allierede. Nogle lande stiller krav om, at deres våbenhjælp kun bruges på ukrainsk territorium.

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde tirsdag, at USA og Nato-landene i EU bør genoverveje forbud mod, at Ukraine angriber mål i Rusland.

Ifølge den russiske ambassadør vil "konsekvenserne være uhyrlige", hvis det sker.

- Fra dansk side bør man ikke tage let på Ruslands gentagne advarsler om, at F-16-kampflyenes tilstedeværelse i Ukraine vil blive opfattet som en atomtrussel, siger Vladimir Barbin.

I en uddybende kommentar lyder det fra ambassaden, at "Rusland ikke kan ignorere kampflyenes evne til at bære atomvåben".

Dette har Rusland meddelt Nato-lande gennem "diplomatiske kanaler", lyder det videre.

Danmark har forpligtet sig til at levere 19 F-16-fly til Ukraine. De første fly ventes at lande i Ukraine denne sommer.

Tilbage i august 2023 lød det fra daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), at "de våbendonationer, vi giver, er under de forudsætninger, at det er noget, som bruges til at drive fjenden ud af Ukraines territorium. Og ikke længere end det".

Mette Frederiksen ville tirsdag ikke komme ind på konkrete eksempler og scenarier for, hvordan Ukraine kan bruge danske våbenleverancer til at angribe russisk territorium.

Blandt de andre lande, der også vil donere F-16-fly, har eksempelvis Belgiens premierminister sagt, at Ukraine kun må bruge flyene i eget territorium.

Ritzau har tidligere onsdag efter Mette Frederiksens melding spurgt Forsvarsministeriet, om de danske F-16-fly må bruges i Rusland.

Her lyder det indledningsvis i en skriftlig kommentar, at "Ukraine kan bruge danske donationer imod russiske militære mål uden for Ukraine, så længe det er i overensstemmelse med folkeretten, herunder den humanitære folkeret".

- F-16-kapaciteten er en særlig kapacitet, og der sker en tæt koordination og dialog om forholdene om denne donation i rammen af den internationale flyvevåbenkoalition som ledes af Danmark, Nederlandene og USA, skriver ministeriet videre.

