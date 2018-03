Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) prestigeprojekt Løkkefonden forsøger med hjælp fra Danmarks ambassadør i Sverige, Ove Ullerup, at udbrede konceptet til 33 svenske kommuner.

Det skriver Weekendavisen onsdag.

Ove Ullerup har ifølge Weekendavisens oplysninger skrevet til 33 svenske borgmestre og anbefalet LøkkeFonden. I mailen til borgmestrene roser han LøkkeFondens arbejde og tilbyder sig selv som mellemmand mellem fonden og de svenske kommuner.

»Som repræsentant for Danmark, vil jeg gøre, hvad jeg kan for at formidle kontakter og information, så det succesfyldte program også kan bidrage til at løfte færdighederne for drengene i din kommune. Du er velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål eller tanker om, hvordan jeg kan hjælpe,« skriver ambassadøren til de 33 svenske borgmestre.

Ambassade arrangerede konference med LøkkeFonden

I brevet kan man også læse, at den danske ambassade har været medarrangør til en konference i samarbejde med LøkkeFonden, Københavns Kommune og Kommunförbundet Skåne. Deltagerne ved konferencen var de svenske kommuner, der senere kunne blive købere af LøkkeFondens konsulentydelser.

Ambassadøren nægter dog over for Weekendavisen, at ambassaden skulle have noget officielt med konferencen at gøre, selvom indbydelsen til konferencen bar ambassadens våbenskjold.

»Ambassaden var ikke ansvarlig for konferencens afholdelse, som ambassaden bekendt blev gennemført i et samarbejde mellem Malmø Kommune og Skånes kommuneforening,« skriver Ove Ullerup til Weekendavisen.



Indsamling til krigsramte børn førte til møde om Løkkefonden

LøkkeFondens samarbejdspartner Implement Consulting Group, som også leverer konsulentydelser til Finansministeriet, har også gang i arbejdet med at rykke LøkkeFondens arbejde til Sverige.

En konsulent i firmaet købte sig adgang til en svensk politiker i forbindelse med en velgørenhedsindsamling til fordel for krigsramte børn. For 7.550 kroner, kunne konsulenten således fortælle Malmøpolitikeren, Nils Karlsson om LøkkeFondens og Implements arbejde. Et år senere fandt den føromtalte konference sted.

Samarbejdet mellem Implement og LøkkeFonden er dog forbundet med en del diskretion. Implement fremgår ikke af nogle regnskaber eller rapporter hos LøkkeFonden, og LøkkeFonden fremgår kun et enkelt sted hos Implement: i en parentes på firmaets hjemmeside.



Oplysninger forsvundet

Et samarbejde med LøkkeFonden er altså ikke noget, Implement ligefrem skilter med, og det gør ambassadøren i Sverige heller ikke. Efter Weekendavisen har henvendt sig til Ove Ullerup og til Implement Consulting Group er flere informationer forsvundet fra internettet.

Implement har fjernet information om sine projekter i Sverige. Et link til information om projekterne i Sverige på ambassadørens Twitter-profil virker ikke længere og Forbundet af Skånske Kommuner har fjernet nogle ukorrekte oplysninger om effekterne af LøkkeFondens arbejde.

Slutteligt overvejer Implement nu helt, om den negative presseomtale er umagen værd og om de skal trække sin støtte helt fra projektet.