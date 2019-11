Finansiering af de kommende års indsats mod demens er ikke på plads. Det mærker pårørendeforening allerede nu.

Et bredt flertal på Christiansborg aftalte i 2016 en handlingsplan inden for demens, der skulle løbe frem til 2025. Men der blev kun fundet penge til og med 2019. Usikkerheden om fremtidens finansiering bliver mærket allerede nu.

Det fortæller Alzheimersforeningen, interesseforeningen for demensramte og deres pårørende.

- Når regeringen og Folketinget nærmest fra den ene dag til den anden stopper bevillingerne til projekterne i demenshandlingsplanen, så får det en negativ afsmitning ude i kommunerne.

- Vi kan allerede mærke, at kommunalpolitikerne er mere tilbageholdne.

- Og vi kan allerede se, at eksempelvis lokale rådgivningscentre begynder at lukke, fordi medarbejderne finder andet arbejde på grund af usikkerheden, siger direktør for Alzheimersforeningen Nis Peter Nissen.

I sit finanslovsudspil, der bliver præsenteret snart, foreslår Venstre, at der gives 140 millioner kroner til planen i 2020 og det samme i alle år frem til 2025.

Ifølge Venstre og Alzheimersforeningen lægger regeringen op til et betydeligt lavere beløb.

Og det ærgrer Alzheimersforeningen, der har set mange gode effekter af indsatsen siden 2016.

- Der har bestemt været en effekt. Der er kommer en lang række rådgivningscentre, som har gjort en stor forskel.

- Og så har der været fokus på brugen af antipsykotisk medicin for at få den nedbragt. Det er også meget vigtigt arbejde. Men mange af de indsatser vil ikke kunne fortsætte, og vi ser desværre, at brugen af medicinen ikke er blevet nedbragt, siger Nis Peter Nissen.

Foreningen har dog et håb om, at opmærksomheden nu betyder, at der vil tilflyde penge til at fortsætte arbejdet.

- Vi har bemærket, at regeringen mener, at handlingsplanen skal fortsætte, og at Venstre vil afsætte 140 millioner kroner om året.

- Så vores håb er - og det tror jeg, jeg deler med de 90.000 demensramte - at de sætter sig sammen og bliver enige om at finde pengene, siger Nis Peter Nissen.

/ritzau/