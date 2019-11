Der er ‘alvorlige fejl og mangler’ i sagsbehandlingen og dokumentationen i Frederiksberg Kommunes familieafdeling.

Faktisk står det i den grønne kommune så slemt til, at børne- og ungedirektør i kommunen, Inger Andersen, er blevet fritaget for tjeneste øjeblikkeligt.

Det skriver Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

‘Jeg er meget utilfreds og ked af det dokumentationssvigt i familieafdelingen, som vi netop politisk er blevet orienteret om. Først og fremmest fordi det skaber usikkerhed hos nogle af vores allermest udsatte medborgere. Politisk reagerer vi med det samme, og alle sager, hvor der er usikkerhed om afgørelsen eller dokumentationen, bliver genbehandlet.’

Sådan lyder det fra borgmester Simon Aggesen (C) i pressemeddelselsen.

I samme ombæring indledte kommunen en afskedigelsessag på Inger Andersen.

I pressemeddelelsen skrives det, at kommunen ikke regner med, at nogen har lidt overlast. Det forhenværende folketingsmedlem fra Liberal Alliance og formand for børneudvalget, Laura Lindahl, siger i pressemeddelelsen:

»Det er helt uacceptabelt, det der er sket. Nu skal sagerne gennemgås én for én, så den fornødne dokumentation er i orden i alle sager. Og så skal vi se på kulturen i afdelingen, for hvordan kan dette for eksempel have stået på så længe? Det arbejde kommer vi til at følge tæt i børneudvalget.«