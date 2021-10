Problemerne med parkering i København er til stor frustration for borgerne, der kører rundt i op mod en time for at finde en plads og betaler mange penge for parkeringhuse, selvom de også betaler for en parkeringslicens til kommunen.

Men til det har Alternativet en løsning. Og det er ikke flere parkeringspladser.

»Det er ikke et spørgsmål om for få parkeringspladser, men et spørgsmål om for mange biler. Lad os få investeret i bedre offentlig transport og gøre det unødvendigt for københavnerne at have egen bil. Det er grøn, bæredygtig omstilling,« skriver Alterntivets Facebook-profil i en kommentar til en artikel fra Berlingske om netop parkeringsproblemerne.

Men den kommentar slet ikke faldet i god jord ved mange Facebook-brugere, som nu kritiserer Alternativet.

B.T. har forelagt nogle af komentarerne for Kim Hjerrild, medlem af teknik- og miljøudvalgtet i Københavns Kommune for Alternativet. Nogle af kommenarerne lyder:

'I går som udgangspunkt udfra, at alle, der bor i KBH, også Arbejder i KBH. Det er jo helt på månen.'

'Hvad tænker I om, at nogle herboende kan have valgt at have bil for at kunne kommer andre steder hen end blot inde for kommunegrænsen eller lignende?'

Kim Hjerrild, hvad skal københavnerne, der bor udenfor kommunen, gøre?

»Hvis man i øjeblikket bor i København og arbejder udenfor, så kan man godt blive klemt, hvis man ikke kan tage det offentlige, og det er ikke alle, der kan det. Den kortsigtede løsning, mener vi, er at sætte prisen op på parkeringsliensen. Så den dyreste koster 10.000 kroner om året og den billigste 4.000,« siger Kim Hjerrild.

Hvordan løser det problemet for dem, der arbejder uden for kommunen?

»Fordi hvis du sætter prisen op, så vil der være færre, der vil have beboerlicenser. Så vil nogle droppe bilen. Men mange københavnere bruger ikke ders bil til hverdag. Den står bare og fylder, og det er en ulempe for dem, der har brug for den på daglig basis.«

I syv ud og ni parkeringszoner er der flere parkeringstilladelser end pladser. Kan det problem løses alene med at sætte prisen på licens op?

»Nej, jeg tror ikke, det bare kan løses, så alle i København, de har en bil, kan parkere den og kun bruge to minutter på at lede. Den tid er ovre.«

I en anden kommentar giver en Facebook-bruger udtryk for, at man i nogle erhverv ikke kan tage offentlig transport: 'Nu det jo ikke alle, der kan benytte sig af offentligt transport. Det fandme svært at drive nedrivningsvirksomhed og tage bussen på job.'

Kim Hjerrild, hvordan skal de kunne tage det offentlige?

»Det er jo en af dem, som bliver ramt af den klemme, vi befinder os i. Den konkrete løsning for den person er svær for mig at komme med. Vi kan ikke kommee alles behov i møde.«

En anden Facebook-bruger skriver, at der går mange år, før Alternativets drøm om offentlige trasportmuligeder bliver en realitet:

'Men indtil vi når dertil - om mange år, så har vi bilejere bare stadig en kæmpe byrde med at skulle finde p-plads bare indenfor 500m af hvor vi bor, og det er simpelthen for dårligt!! Er det ikke for dårligt?'

»Vores plan er ikke lige om hjørnet, nej. Vi kan godt risikere, at probemerne vare mange år endnu. Vi kan ikke love andet. Men vi arbejder for, at det bliver effektueret så huritgt som muligt,« siger Kim Hjerrild.

En anden Facebook-bruger mener, at Alternativets løsning kan blive en udfordring for familier:

'Så hvad foreslår I, at man gør med sin mor på 90, sine børn der skal hentes og bringes til aktiviteter, sit golfgrej, indkøb til festen osv.?' lyder kommentaren.

»Hvad gør man? Ja. Igen, vi har mange forskellige livsformer i København, og har man et pladskrævende fritidsliv, så har bykvartererne deres begrænsninger. Jeg kender mange famillier med et, to og tre børn, som ikke har bil. Det kan sagtens lade sig gøre,« siger Kim Hjerrild.