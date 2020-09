Storsmilende med Uffe Elbæks gamle valgplakat i hænderne pryder den politiske leder af Alternativet, Josephine Fock, partiets Facebookside.

»Vi sælger ud! Hvad med plakat af Uffe Elbæk til stuen?« lyder et opslag samme dag, Uffe Elbæk annoncerer, at han ikke genopstiller - og at han vil engagere sig i det nye parti, Frie Grønne.

Det er ifølge Josephine Fock ikke tilfældigt, at udsalget bliver holdt samme dag, som Frie Grønne er blevet præsenteret på et pressemøde.

Et humoristisk indslag, siger Josephine Fock om udsalget. Nedladende og plat, hvis du spørger flere af partiets følgere på de sociale medier.

Vi sælger ud! Hvad med plakat af @uffeelbaek til stuen? Masser af merchandise fra tidligere tider. Betal hvad du lyster. Kl 14 på Gammel Strand i Kbh ved metrostationen. #dkpol #dkmedier pic.twitter.com/KlxUtHCnhA — Alternativet (@alternativet_) September 7, 2020

Opslaget om, at partiet sælger ud af merchandise fra dengang Elbæk var medlem af Alternativet, er nemlig ikke udelukkende faldet i god jord.

»Patetisk,« »smagsløst« og »lavt« lyder et lille udvalg af kommentarerne på partiets Twitter og Facebook.

Flere beskylder Josephine Fock for at være hævngerrig og bitter efter Uffe Elbæks konfliktfyldte exit fra det parti, han selv havde stiftet.

Men det er altså bare for sjov, fastholder Josephine Fock, da B.T. taler med hende om dagens loppemarked.

Alternativets, Josephine Fock, sælger ud af partiets lager, ved metrostationen Gammel Strand i København mandag den 7. september 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Alternativets, Josephine Fock, sælger ud af partiets lager, ved metrostationen Gammel Strand i København mandag den 7. september 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Det skal ses som et glimt i øjet. Jeg har budt Frie Grønne velkommen, og siger 'held og lykke' og 'god karma.' Det er kun godt, at der er flere, der vil kæmpe for den grønne omstilling.«

Kan du forstå, at flere ser det som et passivt aggresivt angreb, at I skiller jer af med merchandise fra partiets stifter - lige netop i dag?

Alternativets, Josephine Fock, sælger ud af partiets lager, ved metrostationen Gammel Strand i København mandag den 7. september 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Alternativets, Josephine Fock, sælger ud af partiets lager, ved metrostationen Gammel Strand i København mandag den 7. september 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Det kan jeg ikke forstå, nej. Folk opfatter jo humor forskelligt. Det har udelukkende været tænkt som et humoristisk indslag, nu hvor Uffe jo endelig har taget stilling til, at han har forladt Alternativet og stiftet et nyt politisk parti. Humor er en del af Alternativets værdisæt, så man skal ikke lægge mere i det,« siger Josephine Fock.

Kan man sige, at I har sat en pris på Uffe Elbæks hoved i dag?

»Det har vi bestemt ikke. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ønsker dem held og lykke med det nye projekt.«

Hvad har I så tjent på at sælge Uffe Elbæks gamle merchandise?

»Det har jeg ikke noget overblik over. Der var en stor gruppe af unge, der var der til sidst, som vist købte en del. Vi sagde, at man kunne betale, hvad man ville. Nogen betalte 20 kroner for en valgplakat, og andre fik den gratis.«

Alternativets, Josephine Fock, sælger ud af partiets lager, ved metrostationen Gammel Strand i København mandag den 7. september 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Alternativets, Josephine Fock, sælger ud af partiets lager, ved metrostationen Gammel Strand i København mandag den 7. september 2020.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Flere kommenterer, at det her var det sidste skub til, at de vil forlade Alternativet, fordi de synes, at udsalget er et »nedladende udfald mod politiske kolleger.« Hvad vil du sige til dem?

»Jeg håber, at de vil genoverveje på baggrund af vores værdier, som er humor og mod, værdier, som jeg synes, vi viste i dag.«

Josephine Fock tilføjer, at Uffe Elbæk er velkommen til at komme og hente sine valgplakater, hvis han gerne vil det.

Uffe Elbæk har ingen kommentarer til sagen.