Flere anonyme kilder har i en artikel i Information kritiseret Alternativets nye politiske leder, Josephine Focks, adfærd for at være 'fysisk grænseoverskridende'.

Nu står partiets tidligere pressechef - Magnus Haslebo - frem og fortæller, hvad han har hørt om og oplevet med hende.

»Det er noget med at gå meget tæt, overskride den personlige grænse og råbe, så man kan smage, hvad hun har fået til frokost - lige op i ansigtet,« forklarer han til DR.

På Twitter har han også skrevet nogle ord om sagen:

'Til alle, der måtte så tvivl om rigtigheden af oplysningerne i Information, som jeg nu også har bakket op. Jeg velkommer ethvert søgsmål om injurier med åbne arme, men lur mig. Det kommer ikke,' skriver han.

Til DR forklarer Magnus Haslebo, at han har oplevet, at Josephine Fock har stået bag verbale overfusninger. Ud af det blå.

I den artikel om sagen, som Information bragte lørdag, fortalte en række unavngivne kilder, at Josephine Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet i perioden fra 2015 til 2018.

Det er dog ikke noget, som Magnus Haslebo har set. Det er kun noget, han har hørt om, fortæller han til DR.

Tidligere onsdag forklarede Josephine Fock i et interview med TV 2 News, at hun afviste at have rusket i nogen. Samtidig forklarede hun, at sagen berører hende dybt:

»Jeg sætter en ære i at opføre mig ordentligt, særligt som leder. Men der er ingen tvivl om, at vi på det tidspunkt var en spritny organisation, vi var ildsjæle. Vi skal pludseligt til at være professionelle. Der var der forskellige opfattelser af, hvad det var, at udøve ledelse,« forklarede hun.

Onsdag aften har partiets forhenværende politiske leder, Uffe Elbæk, på Twitter oplyst, at han vil gå til hovedbestyrelsen og fortælle om de oplevelser, han har haft med Josephine Fock.

'Jeg har et ansvar for, hvad der er sket i min tid som politisk leder i Alternativet. Derfor har jeg taget imod Hovedbestyrelsens åbne invitation til medlemmer for at fortælle dem om blandt andet de episoder, som Information har beskrevet og som jeg har bevidnet eller været orienteret om,' skriver han.

Josephine Fock blev 1. februar valgt til politisk leder af Alternativet. Folketingsgruppen havde ønsket Rasmus Nordqvist, men erklærede sig klar til at samarbejde med den nye leder.