Alternativets spidskandidat på Fyn, Stine Bardeleben Helles, forlader partiet.

Årsag? En manglende tro på partiets fremtid.

»Det har været en meget svær beslutning at træffe, men jeg er i tvivl om, hvorvidt partiet er i stand til at skabe den brede folkelige fortælling, der både kan flytte den politiske debat og det danske samfund. Det er ikke nok bare at sige, at vi vil være grønnere end de andre partier, siger hun,« siger hun til Fyens Stiftstidende.

Hun understreger imidlertid, at hun ikke ønsker at smække med døren.

Hun forklarer det med, at hun ikke ønsker at skabe problemer for Alternativet, som hun har ofret meget for.

Stine Bardeleben Helles opsagde i forbindelse med valgkampen sit direktørjob, fordi hun ønskede at forandrede samfundet.

Hun er dog nået til den erkendelse, at hun kan 'bidrage bedre andre steder'.

Ved folketingsvalget gik Alternativet fra ni til fem mandater.