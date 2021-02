Nyvalgt politisk leder af Alternativet, Franciska Rosenkilde, skal få partiet over spærregrænsen.

Kultur- og fritidsborgmester i København, Franciska Rosenkilde, er ny politisk leder for Alternativet.

Partiet har i over et år været martret af personopgør, en decimeret Folketingsgruppe og meningsmålinger under spærregrænsen.

Læs her fem skarpe til Franciska Rosenkilde efter hendes valg.

Spørgsmål: Mange kommentatorer har dømt jer så godt som døde. Hvorfor mener du, det ikke passer?

- Vi er blevet dømt ude utallige gange. Det er ikke noget, der sætter mit pis i kog, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har været medlem siden 2014, fordi jeg synes, vi har det mest politiske projekt overhovedet, og fordi jeg vil have en bæredygtig omstilling af vores samfund.

- Vi har før skabt stor begejstring, fordi vi vil et helt andet samfund. Det er jeg sikker på, vi kan gøre igen.

- Politiske kommentatorer er blevet klogere før. Det kan de blive igen.

Spørgsmål: Hvad er det største problem for Alternativet lige nu?

- Det er klart, at vi har mistet medlemmer og folkevalgte. Og vi er gået så meget tilbage i meningsmålingerne, at vi ikke længere er relevante i dansk politik, som det står nu.

- Så min største opgave er selvfølgelig, at det skal vi blive igen. Det bliver vi, fordi vi har bud på de udfordringer, vores samfund står overfor. Så det handler om at tale politik. Så skal fremgangen nok komme.

Spørgsmål: Mange bejler om at være det mest grønne parti lige nu. Hvorfor skal man stemme på jer og ikke Veganerpartiet?

- Fordi ud over at vi også gerne vil udfase konventionelt dyrehold, så har vi en politik for hele det bæredygtige samfund. Ikke kun for klimaet. For os kan man ikke skille det ad.

- Det handler også om meningsfuldhed, trivsel, hvilke liv vi lever, og om det giver mening. Vi vil gøre Danmark til et foregangsland.

Spørgsmål: Er fløjkrigene og personopgørene endegyldigt slut nu?

- I hvert fald lige nu. Man skal passe på med, hvad man siger i politik, for det går op og ned.

- Men min oplevelse lige nu - og grunden til, at jeg har villet stille mig i spidsen for partiet - er, at jeg oplever en stor samling af os, der er tilbage og vil kæmpe for projektet.

- Det er på en måde også en ny generation for Alternativet. Det er ikke mere dem, der var med til at skabe det, men os der har arbejdet med det de sidste par år.

/ritzau/