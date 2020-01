Medlemmerne har mandag aften stemt for, at den næste leder ikke behøver sidde på tinge. Der er tre favoritter.

Alternativets medlemmer har stemt for, at den kommende leder ikke behøver komme fra folketingsgruppen.

Det er sket på et ekstraordinært møde mandag aften, efter at partistifter Uffe Elbæk sidste år meddelte, at han trækker sig som leder af partiet.

- Det har været rigtig vigtigt for os, at det ikke kun blev en valgkamp om personer, men at vi fik revitaliseret Alternativets politik, så vi faktisk begynder at tale politik, sagde Leila Stockmarr, medlem af hovedbestyrelsen, forud for afstemningen.

Indtil videre har seks kandidater meldt sig på banen.

Der skulle to tredjedele stemmer til at ændre vedtægterne, så en uden for folketingsgruppen kan stille op. 611 stemte for, mens 72 stemte imod, og 8 stemte blankt. Dermed er det vedtaget.

- Vi har haft et ønske om, at den her valgkamp kom til at handle om politik, derfor har det også været vigtigt for os at tilrettelægge en proces, hvor aspiranter og kommende kandidater fik mulighed for at sige, hvad de mente, Alternativet skal fremadrettet, sagde Leila Stockmarr.

Fra Alternativets folketingsgruppe, som består af fem medlemmer, har kun én kandidat meldt sig, nemlig Rasmus Nordqvist, som er politisk ordfører på Christiansborg.

Derudover har folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds og klimapolitisk forsker Theresa Scavenius meldt sig.

Det samme har Rasmus Foged, folketingskandidat og regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, Mette Rahbek, folketingskandidat på Fyn, og Mira Issa Bloch, folketingskandidat og medlem af byrådet i Skanderborg.

Senest har Josephine Fock, som er medstifter og tidligere gruppeformand for folketingsgruppen, annonceret sit kandidatur.

Josephine Fock, Rasmus Nordqvist og Theresa Scavenius anses som favoritter.

Uffe Elbæk har selv anbefalet at åbne op for, at en udefra kan blive valgt.

- Jeg har selv anbefalet det. Det er spændende med den debat, der kommer ud af det. Der er fordele og ulemper ved begge positioner, siger han.

Uffe Elbæk mener selv, at partiet er et godt sted lige nu.

Ved folketingsvalget 5. juni oplevede Alternativet dog kraftig tilbagegang, og den Socialdemokratiske regering har nok mandater bag sig uden Alternativet.

16. januar er der deadline for at skaffe 100 stillere, som der kræves for, at en kandidat kan stille op. Kandidaterne offentliggøres på fredag.

/ritzau/