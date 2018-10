Når Alternativet skal afgøre, hvem der skal overtage posten som kultur- og fritidsborgmester i København, efter at Niko Grünfeld trak sig sent onsdag aften, skal medlemmerne på banen.

Demokratisk potentiale er en del af Alternativets dna, påpeger partiet i en pressemeddelelse.

'Derfor vil det, for at sikre fuld demokratisk opbakning og gennemsigtighed, være medlemmerne af Alternativet i København, der skal vælge den nye Kultur- og Fritidsborgmester,' lyder det.

Der er tre kandidater til borgmesterposten: Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt. Afstemningen finder sted 28. oktober.

Grünfeld trak sig efter en periode, hvor han har været under skarp kritik i medierne. Kritikken har blandt andet kredset om rod med hans cv og dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret.

Alternativet har opstillet en række regler, der skal ligge til grund for afstemningen. Her står der blandt andet, at den, der får flest stemmer, bliver borgmester.

Hvis der opstår stemmelighed, skal der foretages en ny afstemning. Der må maksimalt stemmes to gange. Det er kun medlemmer af Alternativet i København, der kan stemme.

De tre kandidater bød sig selv til, fortæller forperson i Alternativet København Matthew Daniali.

OVERBLIK: Sådan vælger Alternativet sin borgmester Den 28. oktober skal Alternativets medlemmer i København finde partiets nye borgmester i byen. Alternativets gruppe i Borgerrepræsentationen og partiets bestyrelse i København er enige om, at medlemmerne skal hjælpe med at finde en ny borgmester. Det er blevet aktuelt, efter at partiets nu forhenværende kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, har valgt at trække sig fra posten. Sådan foregår afstemningen: * Den, der får flest stemmer, bliver borgmester. Hvis der er stemmelighed, bliver der stemt igen med de kandidater, der har fået flest stemmer. * Der kan højest stemmes to gange. Bliver der ikke fundet én med flest stemmer, bestemmer gruppen i borgerrepræsentationen. * Kun medlemmer af Alternativet København kan stemme. Medlemmer har stemmeret 14 dage efter første kontingentbetaling. * Man får stemmeret ved at møde op til afstemningen 28. oktober. Der er ikke digital afstemning. * Kandidaterne sender informationsmateriale til medlemmerne samlet. De laver også en video på tre minutter, som skal publiceres på Alternativets medier. * Gruppen i borgerrepræsentationen og kandidaterne kan være aktive på sociale medier, men udtaler sig ikke til pressen i digitale, radio eller trykte medier eller lignende. * Der er enighed om, at aktivitet på sociale medier ikke omhandler afstemningen eller emner, som kan forveksles med kampagne. * Bestyrelses faciliterer mødet sammen med Landssekretariatet, og bestyrelsen støtter ikke op om enkelt kandidater. Kilde: Alternativet

»De tre har selv meldt sig til at være kandidater. Alle har haft muligheden,« siger han.

Kandidaterne kan præsentere sig ligeligt til afstemningsmødet. Inden skal de også lave en video, der skal publiceres på partiets medier.

De kan være aktive på sociale medier, "men udtaler sig ikke til pressen i digitale, radio eller trykte medier eller lignende", skriver partiet.

»Vi er blevet enige om - i samarbejde med kandidaterne - at det handler om, at vi skal kommunikere noget ud til vores egne medlemmer, da det er dem, der skal vælge, hvem der skal være den næste borgmester.«

»For at alle kandidaterne har lige muligheder, synes vi, at det er bedst, at det sker gennem nyhedsbreve, der bliver sendt fælles ud gennem vores officielle Facebooksider, så alle har lige meget taletid,« siger han.