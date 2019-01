Michael F. Jellesmark stopper som forperson for Alternativet, og han bliver afløst af Poul Brandrup.

Alternativet har valgt ny forperson for hovedbestyrelsen, meddeler partiet på sin hjemmeside.

Poul Brandrup erstatter Michael F. Jellesmark, der har trukket sig af personlige årsager.

- Jeg glæder mig til opgaven, selv om det er på en lidt ærgerlig baggrund, siger Poul Brandrup.

Michael F. Jellesmark fortsætter i partiet, men i en mere tilbagetrukket rolle.

- Jeg har nydt at sidde for bordenden og har virkelig elsket at lære så mange af vores medlemmer at kende, som det har været mig muligt at nå i den forgangne tid.

- Desværre er jeg af personlige årsager nødt til at trække mig fra posten. Dette gør jeg i en forvisning om, at der er andre, der er klar til at fortsætte det arbejde, jeg har påbegyndt, siger han.

Michael F. Jellesmark har været en del af Alternativet siden slutningen af 2015, og i maj sidste år blev han valgt til forperson på partiets landsmøde.

Partileder Uffe Elbæk beklager, at Michael F. Jellesmark har besluttet sig for at trække sig som forperson.

- Der er snart ikke det sted i Danmark, hvor vi ikke har stået sammen og skullet tale til Alternativets medlemmer, aktivister, kandidater og tillidsvalgte. Det har hver gang været en kæmpe fornøjelse.

- Så jeg ser det som bundærgerligt, at Michael har valgt at trække sig som forperson for HB (hovedbestyrelsen, red.). Det var den dårlige nyhed.

- Den gode er, at Michael Jellesmark allerede nu har annonceret, at han fortsat vil være aktiv i partiet, siger Uffe Elbæk.

