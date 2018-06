Hvis ønsket skulle opstå i Grønland, vil Alternativet lade landet blive selvstændigt, lyder det i nyt udspil.

København. Alternativet foreslår nu, at Grønlands status i grundloven skiftes ud med en frivillig associeringsaftale.

Vel at mærke, hvis landets befolkning bakker op om det.

- Hvis der kommer et ønske fra grønlænderne om at ændre rigsfællesskabet til free-association, så bakker vi entydigt op om dette, siger partiets grønlandsordfører, Roger Courage Matthisen, til det grønlandske medie Sermitsiaq.

Det er del af et større udspil om global politik, som Alternativet fremlægger mandag og senere fremlægger som konkret forslag i Folketinget.

Flere andre partier har påpeget, at selvstændighed ikke er økonomisk muligt. Roger Courage Matthisen mener, at man bør vende den diskussion på hovedet.

- Helt grundlæggende mener vi, at man ikke skal lade sig begrænse af nødvendighedspolitik, når man udvikler sine visioner.

- Det må være slut med at slå grønlænderne oven i hovedet med bloktilskuddet eller grundloven, når de udvikler en politik for et mere selvstændigt land, siger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, åbnede i forbindelse med det grønlandske valg døren på klem med hensyn til selvstændighed.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har påpeget, at en grønlandsk forfatning, der ikke flugter hundrede procent med grundloven, vil blive betragtet som en udmeldelse af rigsfællesskabet.

Alternativet mener, at danske politikere bør holde sig tilbage med sådanne udmeldinger.

- Der skal være rum til, at Grønland kan udvikle sin politik i praksis, for eksempel i forfatningskommissionen, siger Roger Courage Matthisen.

Melding kommer forud for et rigsmøde på Færøerne.

Statsministeren afholder søndag til tirsdag rigsmøde med lagmand Aksel V. Johannesen og formand for Naalakkersuisut, landsstyret, Kim Kielsen.

/ritzau/