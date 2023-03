Lyt til artiklen

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) skal stå skoleret i Udenrigsudvalget.

Det oplyser Alternativets Sascha Faxe, der har indkaldt udenrigsministeren til åbent samråd for at få svar på, hvordan han forholder sig til, at udlændingestyrelsen ønsker at inddrage opholdstilladelser fra nye områder i Syrien.

Står det til Udlændingestyrelsen, skal flere syriske flygtninge sendes hjem til det borgerkrigsramte Syrien.

Situationen i de syriske regioner Latakia og Tartus er nemlig forbedret, mener styrelsen, der derfor ønsker at hjemsende flygtninge fra de nævnte regioner.

Men det er »ren symbolpolitik,« fortæller Sascha Faxe og tilføjer:

»Vi har ingen hjemsendelsesaftale med Syrien. Det vil sige, at vi laver en tvangsudsendelse til et område, hvor vi ikke kan sikre, at de (afviste syriske flygtninge, red.) tager til, medmindre de gør det frivilligt.«

Derfor frygter Sascha Faxe, at man i virkeligheden skaber en større regning til det danske samfund, da de syriske flygtninge ikke kan passe skole og arbejde, men i stedet skal indlogeres på et udrejsecenter uden nogen bagkant.

17. marts vil en række prøvesager køre i Flygtningenævnet. Og hvis de får medhold, har udlændingestyrelsen mulighed for at hjemsende flere.

Ikke til Syrien, men til et udrejsecenter.

Har du ikke tiltro til, at Flygtningenævnet kan træffe den rette afgørelse?

»Det har de ikke gjort indtil nu. Det er politisk styret, at man ønsker at åbne op for hjemsendelserne, når de andre lande ikke gør det.«

Hvad regner I med at få ud af samrådet?

»Vi vil gerne høre ministerens holdning til sagen. Men også at sikre, at offentligheden får kendskab til det her. Der er mange holdninger til, om folk (syriske flygtninge, red.) skal være her eller ej,« siger Sascha Faxe og tilføjer:

»Men det her er ren symbolpolitik, at folk bliver tvangsudsendt. Det er de facto ikke muligt.«

Endvidere ønsker Sascha Faxe en kommentar fra udenrigsministeren om de udenrigspolitiske konsekvenser ved at hjemsende flygtninge til Bashar al-Assads regime.

»Det er en udenrigspolitisk og menneskelig møgsag, at vi placerer mennesker i udrejsecentre, der ikke kommer ud,« afslutter hun.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt.