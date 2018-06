Alternativet lancerer fælles liste til EU-Parlamentet med forsmået græsk finansminister Yanis Varoufakis.

Allinge. Alternativet opstiller næste år til EU-Parlamentet på den tværnationale europæiske liste, European Spring (Europæisk forår).

Her deltager Grækenlands tidligere finansminister, Yanis Varoufakis. Han blev tvunget til at træde tilbage, da han ikke ville gennemføre EU's spareplaner, som skulle redde Grækenland fra en statsbankerot.

Det oplyser Alternativets EU-ordfører, Rasmus Nordqvist. Han præsenterer lørdag listen ved Folkemødet i Allinge på Bornholm sammen med Yanis Varoufakis.

- Vi skal komme med et svar på Europas udfordringer med et mere solidarisk Europa, siger Rasmus Nordqvist.

Grunden til listen blev lagt 10. marts i år, da en række europæiske politikere mødtes i Napoli. De har skrevet et fælles manifest om vejen til et "demokratisk, bæredygtigt, lige og ambitiøst Europa".

Listen opstiller kandidater til EU-Parlamentet i maj 2019. I juni rejser partier fra EU-lande bag listen på rundtur i Europa for at præsentere det fælles politiske program. Folkemødet er det andet stop på den europæiske turné.

Listen vil sammen med græsrødder danne en forfatningsforsamling, som skal skabe et grundlag for en ny EU-forfatning i 2025.

Listen vil garantere, at alle EU-borgere får en mindsteløn, skabe et initiativ mod fattigdom samt sikre job, som samordnes af lokale myndigheder. Det skal forhindre, at folk flytter fra det fattige Sydeuropa til det rige Nordeuropa.

Listen vil årligt investere 500 milliarder euro (3750 milliarder kroner) i grøn energi samt omstille industri, transport og landbrug. Processen skal styres af en europæisk styrelse med ansvar for en overgang til grøn økonomi.

Grænserne skal åbnes for alle flygtninge og migranter. EU skal opsige aftalen med Tyrkiet, som skal stoppe bådture til Grækenland, flygtningecentre skal lukkes, og asylansøgere må bosætte sig, hvor de har familie.

- Europa har en fælles udfordring med flygtninge og migranter. Vi må have et fælles asylsystem, siger Rasmus Nordqvist.

Spørgsmål: Det er upopulært i flere EU-lande?

- Vi skal ikke tie stille, fordi det er en svær dagsorden. Vi tror ikke, at man løser problemet ved at lukke EU's grænser, siger Rasmus Nordqvist.

/ritzau/