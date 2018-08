En samlet regeringsplan fra Alternativet skal gøre op med politikerleden og få folk til at involvere sig mere.

København. For at komme politikerleden til livs og lade folket komme til orde i højere grad, fremlægger Alternativet nu endnu en række idéer, som følger op på dem, partiet fremlagde tirsdag.

Den samlede plan for, hvad der skal ske, hvis partiet i grøn blok får regeringsmagten, bliver præsenteret i medierne over de næste dage.

Planen indeholder ni overordnede punkter under overskrifter såsom "regeringsførelse for ministre", "det nye folkestyre" og "ligestilling og mangfoldighed". Det skriver Berlingske.

Partiet vil blandt andet indføre et loft på donationer til partier på 1000 kroner. Den offentlige partistøtte skal hæves, og der skal sikres en høringsfrist på minimum 30 dage i forbindelse med behandling af lovforslag. Desuden må politikere ikke må have dobbeltmandater.

- Mange føler sig distancerede fra os politikere herinde, og befolkningen forstår ikke altid, hvordan Christiansborg er kommet frem til beslutninger om alt fra offentlighedslov til salget af Dong, siger partiets leder, Uffe Elbæk.

Forud for det seneste folketingsvalg donerede en dansk-canadisk millionær to millioner til Alternativets valgkamp. Partiet modtog også 450.000 kroner gennem de to skattely Gibraltar og Luxembourg, partiet er dog imod skattely.

Alternativet vil have mere direkte demokrati ved at oprette et Borgerting på Christiansborg, der skal huse almindelige borgere, som mødes for at "bidrage til udvikling af politik og løfte nye politiske spørgsmål".

Desuden vil Alternativet "sørge for, at både mænd og kvinder altid er repræsenteret med mindst 40 procent i regeringen" ifølge avisen.

Det samme skal gøre sig gældende i regeringens koordinations- og økonomiudvalg, der er de to vigtigste udvalg i regeringen.

Midlerne vil eksempelvis være at anonymisere jobansøgninger og hente folk fra for eksempel erhvervslivet og forskningsverdenen til at besætte ministerposterne.

Ser man nærmere på Alternativet selv, er tre ud af ni folketingsmedlemmer kvinder, mens det gælder for fem ud af 14 hovedbestyrelsesmedlemmer. De tre regionsrådsmedlemmer er mænd.

Spørgsmål: Skal I ikke selv efterleve det mål, I har?

- Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan. Selv et parti, der er så opmærksom på det, har problemer. Det siger noget om, hvor stor en udfordring, det er, siger Uffe Elbæk til avisen.

/ritzau/