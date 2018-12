I dag koster et kilo hakket oksekød cirka 60 kroner. Den pris vil Uffe Elbæk i klimaets navn hæve til 77 kroner.

Oksekød, kalvekød og lammekød er noget af det mest klimabelastende, vi kan putte i munden, og det skal afspejles i prisen, mener Alternativet. Partiet fremsætter derfor nu et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at indføre en afgift på 17 kroner per kilo rødt kød, skriver DR Nyheder.

- Formålet er selvfølgelig, at vores produkter skal have den pris, der svarer til det klimaaftryk, de har. Nu starter vi med kødet, fordi kødproduktionen er noget af det mest CO2-udledende, vi overhovedet har, siger politisk leder Uffe Elbæk.

Han kan ikke sige, hvad afgiften vil komme til at betyde for danskernes kødforbrug, men håbet er, at det vil falde drastisk:

- Jeg er ikke ude på, at folk ikke skal spise kød som sådan, men vi spiser for meget kød. Mit håb er, at danskerne vil begynde at spise mindre kød, men bedre kød, siger Uffe Elbæk.

Hvis ikke Folketinget laver den slags indgreb, så når vi aldrig målene i Paris-klimaaftalen, som Danmark har skrevet under på, betoner han:

- Så det er en bunden opgave, og vi oplever det som et generationssvigt, hvis vi ikke går i gang nu. Jeg tænker på mine børn og børnebørn, når jeg foreslår det her.

Minister: Kødafgift er en rigtig dårlig idé

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kalder kødafgiften "en rigtig dårlig idé", fordi den i hans optik vil føre til, at det kun vil være de velhavende danskere, der har et frit valg til at købe kød.

- Det vil betyde, at den enlige forælder får sværere ved at lave en spaghetti med kødsovs til sine børn. Det er vi ikke tilhængere af, siger ministeren til DR Nyheder.

Er det ikke fornuftigt, at prisen afspejler produktets klimaaftryk?

- Jeg synes, det er fornuftigt, at vi som borgere bliver gjort opmærksomme på, hvad vores handlinger har af betydning for klimaet. Det er derfor, at vi i vores klima- og luftpakke lægger op til, at borgerne skal oplyses om, hvad klimaaftrykket er, når de køber kød.

Der er jo mange andre områder, hvor der er indført afgifter for at regulere, hvad folk køber for eksempel på tobak og sukker hvorfor så ikke også en klimaafgift?

- Det har vi gjort, fordi det har nogle sundhedsmæssige effekter, og du påvirker altså vores sundhedssystem og andre mennesker med din adfærd. Det gør du ikke på samme måde, når det handler om kødforbruget.

Men alt andet lige har vores kødforbrug et klimaaftryk. Den grønne tænketank Concito påpeger, at vi bliver nødt til at spise markant mindre kød, hvis vi skal imødegå klimaforandringerne. Hvorfor så ikke indføre en klimaafgift?

- Fordi jeg tror, at folk er i stand til at træffe fornuftige, oplyste valg. Det er derfor, vi gerne vil oplyse om klimaeffekten af det, man putter i indkøbskurven. Men det her med bare blindt at sige, at det skal gå ud over dem, der har allermindst, det er vi altså ikke tilhængere af.

Tror du, at danskerne ad frivillighedens vej i stigende grad vil vælge kødet fra, eller bliver I som politikere nødt til at skrue på nogle incitamenter?

- Jeg tror egentlig, at danskerne som vi er flest gerne vil gøre en indsats for et bedre klima. Det handler om vores rejsevaner, transportvaner og spisevaner.

- Men som Alternativet selv er et enestående godt eksempel på, så kan det jo nogle gange være lidt svært, når det kommer tæt på og handler om en selv, siger Jakob Ellemann-Jensen med en slet skjult henvisning til, at Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, har erkendt, at hun har været på for mange flyrejser.

Elbæk: Vi skal til at tale om én køddag om ugen

Alternativet vil tage højde for en eventuel social slagside i kødafgiften ved at lade en del af provenuet fra afgiften afbalancere effekten. Hvordan det præcis skal ske, giver beslutningsforslaget ikke noget bud på.

Uffe Elbæk understreger, at kødafgiften ikke skal stå alene.

- Vi skal gøre mange ting for at gøre Danmark bæredygtigt. Vi skal blandt andet hjælpe landbruget over i en bæredygtig økonomisk model. Det betyder på sigt, at de skal producere mere plantebaseret, siger han.

Udover afgifter og omlægning af fødevareproduktionen er der den mere diffuse holdningsændring blandt danskerne. Selvom der ikke findes noget endeligt facit for, hvor meget kød danskerne spiser, er Uffe Elbæk overbevist om, at det går i den rigtige retning:

- Der er rigtig, rigtig mange især unge, der spiser markant mindre kød og mange er også blevet vegetarer. For 3,5 år siden sagde vi én kødfri dag om ugen. Nu tror jeg, vi skal til at sige én køddag om ugen.