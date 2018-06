Det er ikke nogen billig omgang at afskaffe den private ejendomsret og korte syv timer af arbejdsugen, sådan som Alternativet går og drømmer om.

Det viser nye beregninger, der kommer frem i et svar fra finansminister Kristian Jensen (V) til et medlem af Folketingets finansudvalg. Her har regnedrengene i Finansministeriet regnet på, hvad det egentlig vil koste at afskaffe grundskyld og ejendomsværdiskat, samt hvor dyrt det ville være at indføre 30 timers arbejdsuge frem for de nuværende 37.

Det ville koste statskassen svimlende 97,5 milliarder kroner, fremgår det af svarene. Alene boligskatterne svarer til ganske mange varme hænder.

'Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor svarer det omtrent til det dobbelte af de samlede lønudgifter til alle fuldtidsbeskæftigede pædagoger, eller knap tre gange de samlede lønudgifter til alle fuldtidsbeskæftigede sosu-assistenter i Danmark i 2017,' skriver Finansministeriet.

Det var Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, der i et interview med B.T. forud for partiets landsmøde fortalte om et såkaldt visionsoplæg, der blandt andet indeholder forslaget om et opgør med ejendomsretten over jord.

»Det mest ulighedsskabende i Danmark er forskellen på at eje og leje. Det siger alle økonomer. Men derudover er det her en principiel tilgang til spørgsmål om, hvorvidt nogle kan eje det, der er fælles for alle, nemlig vores jord, vand og luft,« sagde han dengang.

Det er ikke uden grund, at vi har ejendomsret. Det er en grundlæggende borgerrettighed. Det er ikke bare noget, man skal skalte og valte med. Benny Engelbrecht (S), finansordfører

Benny Engelbrecht (S) synes ikke, der skal ændres på ejendomsretten til jord.

S og V afviser idéerne

Det er meget fint, at Alternativet tænker højt på den måde, mener Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

»Det skal man have lov til, og det kan være meget berigende for debatten. Jeg har ikke tænkt mig at være sur på Alternativet over det her,« siger han - og afviser dog tankerne fuldstændig.

»Det er ikke uden grund, at vi har ejendomsret. Det er en grundlæggende borgerrettighed. Det er ikke bare noget, man skal skalte og valte med. Hvis man vil noget andet end det, er det heldigvis så heldigt, at det ville kræve et meget, meget bredt flertal,« siger han og hæfter sig ved økonomien bag idéen.

Det kræve en kompensation til samtlige ejere af fast ejendom - noget der løber i særdeles mange milliarder kroner.

»Det er slet ikke realistisk,« siger Benny Engelbrecht.

Det er først og fremmest Mette Frederiksens hovedpine, at Alternativet har vidtløftige tanker, mener finansordfører Jacob Jensen (V).

For nu at være flink har jeg det fint med, at der er nogle, der har nogle vidtløftige tanker og visioner, men jeg synes, det er så langt væk fra den almindelige tankegang, at det ikke kan bruges til ret meget. Jacob Jensen (V), finansordfører

Begejstringen er også til at overse hos Venstres finansordfører, Jacob Jensen.

»Hvad for en fisk,« udbryder han spontant, da B.T. spørger om hans holdning til alternativisternes planer om afskaffelse af ejendomsretten.

»For nu at være flink har jeg det fint med, at der er nogen, der har nogle vidtløftige tanker og visioner, men jeg synes, det er så langt fra væk fra den almindelige tankegang, at det ikke kan bruges til ret meget. Det er nok mest Mette Frederiksen og co., der skal bekymre sig om det,« siger han og fastslår, at Venstre ikke kunne drømme om at støtte en afskaffelse af ejendomsretten eller indførelsen af 30 timers-uge.

»Det er useriøst«

Uffe Elbæk kalder det 'useriøst' at lave finansministerielle beregninger på det, der var tænkt som et oplæg til diskussion om fremtidens Danmark.

»Vi har jo bevidst ikke regnet på det, fordi det meste er til diskussion. Det eneste, der ikke er til diskussion, er, at vi har et ansvar over for kloden,« siger han.



Det er vel fair nok at regne efter, hvad jeres visioner ville koste? Selv om det er visioner?

»Jeg oplever det egentlig som kollegial politisk mobning, men lad da bare Finansministeriet regne. Vi forbeholder os retten til at diskutere, om samfundet kunne indrettes på en anden måde uden at komme med et Excel-ark. Hvis visioner skal være fuldstændig gennemregnede, bliver de derefter. Til gengæld har vi finansieringen på plads hver evig eneste gang, vi stiller et konkret forslag i folketingssalen,« siger han og bemærker, at der ikke er tale om idéer, som Alternativet vil realisere her og nu, men om 10, 20 eller 30 år.

97,5 milliarder kroner er vel stadig ret mange penge om 30 år?

«Det er klart, men beregningen tager eksempelvis ikke højde for, at vi går ind for en progressiv formuebeskatning, og at vi vil beskatte gevinsten ved køb og salg af boliger. Jeg køber ikke præmissen for udregningen,« siger Uffe Elbæk.