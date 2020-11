Endnu et parti på den politiske venstrefløj melder nu ud, at det ikke holder hånden under fødevareminister Mogens Jensen i den aktuelle sag om regeringens ulovlige instruks om at tage livet af samtlige mink i Danmark.

Der er tale om Alternativet, der nu melder nogenlunde samme budskab ud, som regeringens støtteparti Enhedslisten gjorde tidligere på dagen. Nemlig at sagen kan ende med at koste ministeren jobbet.

»Alternativets holdning er, at fødevareministeren er ude i noget her, der er alvorligt. Og vi kommer til at tage håndteringen af minkaflivningerne op, når vi kommer lidt længere i forløbet,« skriver Alternativets presseservice i en sms til B.T.

»Vi kan ikke frede Mogens Jensen på forhånd. Men vi støtter ikke op om Nye Borgerliges mistillidsvotum,« skriver partiets presseservice videre.

B.T. har tidligere i dag bedt om et interview med Alternativets formand, Josephine Fock, men det har ikke været muligt at få.

B.T. spurgte i dag Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, om partiet kunne ende med at stemme ja til et mistillidsvotum til Mogens Jensen. Hvelplund svarede:

»Ja, det er klart. Det er alvorligt nok til, at det kan ende med, at vi stiller et mistillidsvotum.«

B.T. politiske redaktør, Henrik Qvortrup, vurderer, at Mogens Jensen sandsynligvis ikke har en fremtid som minister i Mette Frederiksens regering.

Alternativet siger nu, at de ikke vil beskytte fødevareminister Mogens Jensen. Foto: Philip Davali Vis mere Alternativet siger nu, at de ikke vil beskytte fødevareminister Mogens Jensen. Foto: Philip Davali

»Mogens Jensen er dead man walking,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Mit bedste bud er, at han ikke er minister om en uge.«

Henrik Qvortrup forklarer, at statsminister Mette Frederiksen i dag har holdt sin minister »ud i strakt arm«. Blandt andet ved at understrege, at ansvaret lå hos »den pågældende minister«.