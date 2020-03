Alternativet er under spærregrænsen i ny meningsmåling fra YouGov, der opsigtsvækkende giver blåt flertal.

I kølvandet på magtkampe og ballade, efter at den ny leder Josephine Fock blev valgt 1. februar, står Alternativet til 1,4 pct. af stemmerne og ville dermed ryge ud af Folketinget, hvis der var valg i dag.

Samtidig går Socialdemokratiet og Radikale tilbage, mens der er fremgang til Konservative, DF og Nye Borgerlige. Det åbner for, at Jakob Ellemann-Jensen kunne blive statsminister, hvis der var valg i dag.

Blå blok står til 50,9 pct. af stemmerne og 88 mandater mod rød bloks 49,1 pct. og 87 mandater, viser meningsmålingen.

Socialdemokratiet har mistet fire mandater i forhold til valget, mens Radikale mister to. Samtidig har Nye Borgerlige vundet fem mandater og står til ni, Konservative fortsætter fremgangen og vinder tre, mens DF retter lidt op med to mandater.

YouGov har desuden spurgt, om folk generelt tror, Alternativet kommer over spærregrænsen ved næste valg.

Hertil svarer 69 pct. nej, mens kun 14 pct. siger ja.

I mandags forlod fire af Alternativets fem folketingsmedlemmer partiet og blev løsgængere, bl.a. partistifterne Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist.

Det skete i protest mod, at partiets hovedbestyrelse med stemmerne 10-7 godkendte Josephine Fock som partiets leder. Hun var i en artikel i Information blevet beskyldt for at have optrådt grænseoverskridende overfor kolleger, mens hun var gruppeformand.

For nylig sagde Josephine Fock til B.T.:

»Det har været en svær tid for mig personligt. Men nu starter vi forfra på et godt grundlag.«

Alternativets eneste folketingsmedlem, Torsten Gejl, skrev torsdag på Facebook:

'Siden i mandags har jeg mødt og mærket vores bevægelse. Jeg har holdt møder med min storkreds i Østjylland, fået et hav af henvendelser fra byrødder, regionsrødder, tillidsvalgte, aktivister og medlemmer, og deres håb er entydigt: At der fortsat skal være et Alternativet på Christiansborg.'

'Vores mål er selvfølgelig, at Alternativet får en tredje periode i Folketinget med flere grønne mandater end tidligere,' skriver Torsten Gejl.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar til den aktuelle meningsmåling.

»Jeg kommenterer ikke målinger,« lyder svaret fra Torsten Gejl.