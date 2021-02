Efter år med splittelse, kaos og faldende meningsmålinger skal Alternativet finde ny politisk leder.

Søndag skal fire medlemmer af partiet Alternativet dyste om, hvem der skal være partiets nye politiske leder og dermed stå i spidsen for et parti, der siden valget i 2019 har været i en dødskamp præget af splittelse og kaos.

På et år har fire ud af fem medlemmer forladt folketingsgruppen, partiets politiske leder, Josephine Fock, smidt håndklædet i ringen, og meningsmålingerne ligget under spærregrænsen.

- Der er ikke noget, der er afgjort, før den sidste stemme er talt op. Men det er ikke noget, jeg ville putte mine sparepenge på.

- Alternativet er i en dødskamp, der har vist sig meget langstrakt, siger politisk kommentator Noa Redington.

Heller ikke politisk kommentator Hans Engell levner det mange chancer:

- Alternativet ligner en synkende skude. De havde et splitsekund en chance for at blive et stort, grønt parti, som vi har set det andre steder i Europa.

- Men de har formået at ødelægge det så meget for sig selv, at det er svært at se dem genopstå.

For et år siden var der senest valg til posten som politisk leder. Her valgte omkring 2000 medlemmer i en fyldt Amager Bio Josephine Fock. Kandidatfeltet bestod af kendte navne som Rasmus Nordqvist og Theresa Scavenius.

Søndag er afstemningen online og kandidaterne er instruktør Troels Christian Jakobsen, jurist Jan Kristoffersen, adjunkt Thor Clasen Jonasen og Franciska Rosenkilde.

Med undtagelse af sidstnævnte, der er Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune, ikke navne, der er kendt i offentligheden.

Både Noa Redington og Hans Engell er enige om, at Franciska Rosenkilde er den oplagte kandidat.

Men lige meget hvem, der vælges, vil det blive en nærmest uoverkommelig opgave at få partiet til at være andet end en politisk terminalpatient.

- Jeg har meget svært ved at se en vej tilbage for Alternativet. Ikke mindst, efter at Veganerpartiet er kommet til. De har præcis den radikalitet og kant i klimaspørgsmålet, som Alternativet mangler, siger Noa Redington og fortsætter:

- Alternativet fremstår nu som den kreative klasses overskudsprodukt. Det var en blindgyde. Det havde en masse for sig i 2015, hvor vælgerne søgte noget glad og grønt, der ikke var forsmået, forhærdet og forsuret af alle konflikterne under Helle Thorning. Men den tid er væk nu.

Begge kommentatorer peger på, at det grønne parti - der buldrede i Folketinget i 2015 til tonerne af "Love is in the air" - forpassede sin chance, da den grønne dagsorden for alvor slog igennem fire år senere.

Klimavalget i 2019 blev tabt, da det hele gik op i stifter og daværende politisk leder Uffe Elbæks insisteren på ikke at ville pege på en statsministerkandidat.

- Det var en mislykket taktik at gøre Elbæk til statsministerkandidat og ikke ville være med i regeringsdannelsen. Det gjorde dem parlamentarisk uinteressante.

- Og så har de andre partier stille og roligt stjålet hele dagsordenen fra dem, siger Hans Engell.

Siden kostede personlige intriger og dolkestød dyrt. Uskylden røg i samme moment, som store dele af Folketingsgruppen forlod den i utilfredshed med den nyvalgte politiske leder Josephine Fock. Og partiet har siden da ikke haft noget reelt nyt at byde på.

- De har ikke formået at forny sig, at sætte nye dagsordener eller holde sammen.

- På en måde er det trist at se, at et parti, der startede fuld af humør og idéer, nu er sunket fuldstændigt i grus. Og jeg kan ikke rigtigt se, at Rosenkilde kan genrejse det, afslutter Hans Engell.

