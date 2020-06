Med en målsætning om 80 procents mindre udledning forsøger Alternativet at markere sig i klimadebatten.

50, 60, 70.

Forud for folketingsvalget i 2019 havde partierne travlt med at overgå hinanden i forhold til, hvor meget udledningen af CO2 skal reduceres i 2030. Det lød som et ekko af den leg, hvor børn hopper i vandet og tæller, inden de dykker helt under vandet.

Det var oprindeligt Alternativet, der bragte et mål om 70 procent mindre udledning af CO2 i forhold til basisåret 1990 ind i dansk politik. Dengang blev det betragtet som utopisk.

Men siden er det noget, et bredt flertal i Folketinget har vedtaget ved lov. Og selv om det må anses som en stor sejr, mener Alternativet nu, at der skal være en reduktion på 80 procent.

- Vi har lavet verdens måske mest ambitiøse klimalov med en målsætning om 70 procent reduktion af CO2 i 2030.

- Men 70 procent er faktisk lige i underkanten, hvis vi skal tage ansvaret på os. Alternativet mener, at målet nærmere må være 80 procent. Det er nødvendigt at hæve barren yderligere, siger Torsten Gejl, der er partiets eneste folketingsmedlem.

Han fremsætter målet under afslutningsdebatten i Folketingssalen mandag aften.

Målsætningen kommer i kølvandet på, at Folketingets partier natten til mandag indgik en ny klimaaftale inden for energi- og industriområdet.

Alternativet gik med den aften, men øger altså nu ambitionerne. Partiet har brug for at markere sig, efter at tre folketingsmedlemmer forlod partiet, fordi Josephine Fock blev politisk leder.

Målsætningen på de 70 procent blev vedtaget på Alternativets vintergruppemøde i 2017, og længe stod partiet alene. Men i 2019 blev de tre røde støttepartier fortaler for det.

Socialdemokratiet ville have 60 procent, men gik under forhandlingerne om forståelsespapiret i sommeren 2019 med til at sige 70 procent. Siden fulgte en stor del af Folketingets partier.

Støttepartierne underskrev papiret, der lod Socialdemokratiet danne regering.

Socialdemokratiet fik dog en kattelem skrevet ind i aftalen.

- Det er et ambitiøst mål, og det bliver særligt svært at nå den sidste del af målet fra 65 procent til 70 procent, hedder det i aftalen mellem støttepartierne og Socialdemokratiet.

