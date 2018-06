Alternativet har i høj grad kritiseret de andre partier på det grønne område, men partiet er med i ny aftale.

København. Alternativet har stiftet "grøn blok" og lanceret sin leder, Uffe Elbæk, som statsministerkandidat for at sætte fokus på klimaet.

De andre partier i Folketinget er langt fra ambitiøse nok på området, og næste valgperiode er den sidste, hvis der skal nås at gøre noget, har det lydt.

Alligevel er partiet med i den nye energiaftale, der skal sætte retningen for den grønne omstilling frem mod 2030.

- Denne aftale lægger for os en rigtig god bund for, at vi kan arbejde opefter. Aftalen har de rigtige virkemidler med. Men der er rum til, at vi kan øge ambitionerne, siger miljøordfører Christian Poll (AL) og tilføjer:

- Jeg har indtryk af, at den grønne blok er blevet rigtig stor. Vi ville have haft problemer, hvis aftalen afskar os fra at bygge flere havvindmølleparker, men det gør den ikke.

/ritzau/