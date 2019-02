Regeringen har et dilemma. Skal den indgå sundhedsreform med DF eller sikre et flertal, hvis magten skifter.

Finansminister Kristian Jensen (V) kan risikere at skulle sætte sin lid til Alternativet og til dels De Radikale, der torsdag har været til forhandlinger om udspillet til en sundhedsreform.

Hvis regeringsmagten skifter, har han en interesse i at sikre, at der fortsat er flertal efter valget. Derfor er der ræson i at forhandle videre.

- Alternativet er klart det parti, der i størst omfang har tilkendegivet, at de vil være med, siger Kristian Jensen efter forhandlingerne.

Sundhedsforhandlingerne fortsætter i næste uge, men der er på nuværende tidspunkt flere partier, han ikke behøver mødes med igen.

Han kan enten vælge at indgå en smal aftale med Dansk Folkeparti for at gennemføre mest muligt fra regeringens udspil.

Men skifter regeringsmagten efter et valg, kan finansministeren risikere, at en eventuel politisk aftale ikke bliver gennemført.

Derfor kan han have en interesse i at sikre et flertal ved at få et oppositionsparti med. Efter mødet med Alternativet ser han positivt på de videre forhandlinger.

- Den mest konstruktive tilgang har Dansk Folkeparti og Alternativet, men jeg vil også gerne mødes med De Radikale for at få afklaret, hvor uenighederne i givet fald er, siger finansministeren.

/ritzau/