Josephine Fock håber, at Alternativet kan gentage resultat ved kommunalvalg. Politisk kommentator er skeptisk.

Det varer endnu over et år, inden danskerne skal stemme ved næste kommunalvalg. Men hos Alternativet har man øjnene rettet fast frem mod valget, der finder sted 16. november 2021.

Efter et tumultarisk forår, hvor fire af fem folketingsmedlemmer har forladt partiet, skal kommunalvalget være skuepladsen for et comeback.

Det håber politisk leder Josephine Fock forud for partiets landsmøde i weekenden, der bliver afholdt digitalt.

- Vi brugte foråret på virkelig at få stabiliseret organisationen og få styr på vores politikområder. Jeg ser det som startskuddet til, at vi også skyder vores KV21-valgkamp i gang, siger hun.

- Vi er stadig et sårbart sted, fordi vi har været ude for så meget tumult. Men nu er der ved at være styr på tingene, og nu kan vi se fremad. Der har været behov for at få styr på organisationen og vores økonomi.

- Kommunalvalget bliver rigtig vigtigt, derfor gør vi også alt for at understøtte vores lokalvalgte og de kandidater, der kommer til at stille op. Et meget stort fokus vil være rettet på det lokale, siger Josephine Fock.

For at få en bedre kobling mellem lokalpolitik og Christiansborg er Alternativet begyndt at tildele ordførerskaber til blandt andet partiets lokalvalgte i kommunerne.

For nylig kunne man for eksempel se Franciska Rosenkilde, som er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, udtale sig om den igangværende sexismedebat som ligestillingsordfører for Alternativet.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Alternativet 2,9 procent af stemmerne på landsplan, hvilket udløste i alt 20 pladser i kommunalbestyrelser og byråd.

Optakten til valget dengang var ellers dårlig med historier om blandt andet seksuelle krænkelser internt i partiet.

- Vi arbejder på at få et lige så godt kommunalpolitisk valg denne gang som sidste gang, siger Josephine Fock.

- I virkeligheden har nogle sagt, at vi måske fik for stor succes for hurtigt. For en af problemstillingerne i forhold til vores lokalvalgte er, at vi flere steder ikke har haft nogle lokale netværk eller kredse, der har kunnet understøtte de lokalvalgte godt nok.

- Derfor har mange siddet rigtig meget alene, og nogle af dem har valgt at skifte parti, fordi det har været for hårdt for dem at sidde alene, siger hun.

Medlemsflugten fra Alternativet er også foregået på kommunalt plan, og på Alternativets egen hjemmeside har partiet oplistet 11 kommunalt valgte medlemmer.

Derudover fik partiet for nylig tilgang af løsgængeren Mogens Rerup, der nu repræsenterer Alternativet i byrådet i Haderslev Kommune.

Politisk kommentator Noa Redington forventer, at Alternativet får det svært ved kommunalvalget.

- De personer, som tegnede Alternativet, er jo væk nu. Nu er det så Josephine Fock og Torsten Gejl, og mit indtryk er, at de har meget svært ved at tiltrække politiske talenter.

- Der er ikke nogen, der har lyst til at investere deres politiske fremtid i noget, der ser så vakkelvornt ud som Alternativet. Så kommunalvalget bliver virkelig op ad bakke, forudser Noa Redington.

/ritzau/