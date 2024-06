Det har fået folk til at tale om EP-valget, at Alternativt har brugt humor i kampagne, mener politisk leder.

Slogans som "Janmand søger herlighed" og "Jannabis til cannabis" har prydet valgplakaterne fra Alternativets spidskandidat til europaparlamentsvalget.

Det har ifølge Franciska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet, fået folk til at tale om søndagens valg, at der er brugt humor.

- Politik - og især europaparlamentsvalget, som tit ikke har lige så høj tilslutning som andre valg - skal være sjovt, ellers får man ikke mange til at tale om det.

- Det synes jeg, vi er lykkedes godt med, siger hun, efter at hun har afgivet sin stemme.

Det er juristen Jan Kristoffersen, der er spidskandidat for Alternativet. Han har lagt navn til de forskellige slogans.

Når de to har været ude for at føre valgkamp, er det særligt unge mennesker, som har bidt mærke i kampagnen, bemærker Franciska Rosenkilde.

- På den måde har vi også fået lov til at tale med en gruppe, som måske ikke normalt går så meget op i Europa-politik, lyder det.

Hun er desuden ikke bekymret for, at vælgerne ikke tager partiet seriøst nok, fordi humor er blevet brugt til at føre valgkamp.

- For vi har en meget alvorlig politik på området.

Får partiet nok stemmer til et mandat, vil det være første gang i partiets historie, at det får en plads i EU-Parlamentet. Den plads vil i så fald være i gruppen De Grønne (EFA).

En grøn landbrugssektor er på listen over mærkesager. Alternativet vil gerne have en ny landbrugsstøtte, der gavner nye og grønne landbrug fremfor store industrielle landbrug.

Dyrene skal desuden sættes fri. Der skal blandt andet være et fuldt stop for lange dyretransporter, en reduktion af dyreforsøg, og så skal der være forbud mod fiksering af søer.

På Alternativets liste over kandidater er nummer to Karoline Lindgaard, statskundskabsstuderende, mens juristen Petar Socevic er nummer tre.

Partiet er i såkaldt valgforbund med Socialdemokratiet og SF.

Det har blandt andet mødt kritik fra Enhedslisten, der undervejs i valgkampen har advaret grønne vælgere om, at en stemme på Alternativet kan ende i hænderne på Socialdemokratiet.

Et valgforbund betyder nemlig, at overskydende stemmer, der ikke giver et parti et mandat, kan gå til et andet parti i forbundet.

Men den kritik giver Franciska Rosenkilde ikke meget for.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at Enhedslisten har syntes, at det var vigtigt at skabe splid på den grønne fløj.

- Vi er i det rigtige valgforbund, fordi Alternativet er et proeuropæisk parti - modsat Enhedslisten - og vi arbejder for et progressivt Europa. Derfor står vi rigtig godt med de to partier, siger hun.

