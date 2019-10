Regeringen har ikke brug for Alternativets mandater, erkender Elbæk, men han regner med, at den vil lytte.

Politisk leder for Alternativet, Uffe Elbæk, regner "helt sikkert" med at komme til at spille en rolle i finanslovsforhandlingerne, som så småt er gået i gang mandag morgen.

- Det er også den tilbagemelding, jeg får fra finansministeren. Han vil meget gerne have, at vi går seriøst med i de her forhandlinger. Og det vil vi også gøre, siger Uffe Elbæk.

Partiets krav for at lægge stemmer til en finanslov er dog, at den skal være meget mere grøn, siger han forud for møde i Finansministeriet.

- Den økonomiramme, der ligger nu, er slet ikke god nok i forhold til de ambitioner, som vi på tværs af partier har. Hvis vi overhovedet skal nå 70 procents reduktion i 2030, så skal der mange flere penge på bordet, lyder det fra Elbæk.

- Vi vil gå ind og løfte regeringens finanslovsudspil, så det er en progressiv grøn finanslov, vi får i år, siger han.

Alternativet foreslår blandt andet, at staten skal udstede obligationer, som skal skaffe penge i kassen til den grønne omstilling.

Regeringen har med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten flertal, og derfor er Alternativets mandater ikke nødvendige for regeringen.

- De har ikke brug for os, men vi har nogle idéer. Så jeg tror, at de vil lytte til os, siger Uffe Elbæk.

/ritzau/