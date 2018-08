Alternativet hilser velkomment, at R stiller hårde krav for at pege på Mette Frederiksen som statsminister.

København. Skal S-formand Mette Frederiksen gøre sig håb om radikal støtte til at blive statsminister efter næste valg, skal hun give en skriftlig garanti for en ny politisk kurs, blandt andet på udlændingeområdet.

Sådan lyder meldingen fra den radikale politiske leder, Morten Østergaard. Og hos Alternativet, der selv har meldt ud, at partiet går efter statsministerposten, bliver den melding budt velkommen.

Der er nemlig dybe politiske uenigheder i oppositionen, mener politisk ordfører Carolina Magdalene Maier (AL).

- Vi må bare erkende, at vi er uenige i oppositionen, siger hun.

- Og vi har heller ikke mødt specielt meget velvilje fra Socialdemokratiet i forhold til at blive inviteret til et samarbejde. Tværtimod har vi fået at vide, at vi ikke skulle regne med at få indflydelse på udvalgte områder.

Spørgsmål: SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har opfordret Mette Frederiksen til at komme med en samlende vision for oppositionen. Som du ser det, er det så for sent?

- Ja, det er det. Det er for sent at samle oppositionen op til et folketingsvalg, siger Maier.

- Vi kan sagtens gå ud med nogle fælles udmeldinger på nogle områder, for eksempel det grønne.

- At forestille sig, at vi skulle kunne finde hinanden som en samlet opposition nu, det er lidt svært.

/ritzau/