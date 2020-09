Alternativet peger lige nu på Mette Frederiksen (S), men statsministerens klimatilgang vækker bekymring.

Regeringens ambitioner på klimaområdet ser langt flottere ud på papiret, end det tager sig ud, når det kommer til reel handling.

Denne kritik har på det seneste lydt fra flere af regeringens støttepartier, og Alternativet er ingen undtagelse.

Det siger politisk leder Josephine Fock forud for partiets landsmøde, der begynder lørdag i Odense, og som bliver afholdt digitalt på grund af situationen med coronavirus.

- Jeg er ekstremt skeptisk, jeg er meget bekymret og en lille smule desillusioneret over at se hele Mette Frederiksens tilgang til den grønne omstilling, siger Josephine Fock.

Hun henviser til, at alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige i december sidste år vedtog klimaloven.

Lovens væsentligste element er, at Danmark vil reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 set i forhold til niveauet i 1990.

Statsminister Mette Frederiksen (S) slog allerede sidste år fast, at den grønne omstilling ikke må koste danske arbejdspladser og skabe ulighed.

Spørgsmål: Er det realistisk?

- Der er nødt til at være en realisme - også fra regeringen. Vi kommer som befolkning til at skulle omstille os, siger Josephine Fock.

- Vi kan ikke forvente, at der ikke er noget, der bliver dyrere. Vi kan ikke forvente, at vi ikke skal til at transportere os på en anden måde.

- Vi kan ikke forvente, at det på en eller anden måde ikke kommer til at koste arbejdspladser nu og her. Der er masser af job i den grønne omstilling nu og fremadrettet. Og det skal understøttes af de aftaler, der nu skal indgås, siger hun.

Josephine Fock er blandt andet frustreret over regeringens udspil til finansloven, som snart skal forhandles.

Samtidig mener hun, at regeringen agerer fodslæbende i forhold til de kommende forhandlinger om de to meget tunge klimaområder transport og landbrug.

- Alternativet kommer til at gå med til forhandlingerne, men på et tidspunkt bliver vi nødt til at finde ud af, om vi tror på, at regeringen og Mette Frederiksen for alvor vil nå i mål, siger hun.

Spørgsmål: Er Mette Frederiksen den, som Alternativet vil pege på som statsminister?

- Det har vi ikke taget stilling til endnu, og der er lang tid til et folketingsvalg.

Spørgsmål: Men er der noget alternativ til Mette Frederiksen set fra jeres synspunkt?

- Hvis det var i dag, så ville vi pege på Mette Frederiksen, fordi hun indtil nu har været den mest grønne.

- Men igen - så skal hun også levere varen nu, så vi skal have en grundig diskussion i Alternativet op til et kommende folketingsvalg om, hvem vi vil pege på.

- Og dér er det klart, at det er utrolig vigtigt, at Mette Frederiksen lever op til det, hun har lovet i forhold til klimaet, siger Josephine Fock.

Der skal senest afholdes folketingsvalg i juni 2023.

/ritzau/