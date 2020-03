Flere Alternative byrådsmedlemmer siger til Berlingske, at valget af Fock som politisk leder må respekteres.

En række byrådsmedlemmer fra Alternativet siger til Berlingske, at de ønsker ro om den nyvalgte politiske leder, Josephine Fock.

Siden Josephine Fock 1. februar blev valgt som politisk leder har der været uro i partiet.

Ikke mindst siden Information i en artikel - baseret på 23 anonyme kilder - skrev, at den nye politiske leder fra 2015 til 2018 havde opført sig ubehageligt over for ansatte.

Det har ført til, at Alternativets hovedbestyrelsen lørdag skal mødes og diskutere Josephine Focks fremtid i spidsen af partiet.

De skal også diskutere, om der skal indkaldes til et nyt ekstraordinært landsmøde med nyvalg på dagsordenen. Sker det, vil flere overveje deres fremtid i partiet, skriver Berlingske.

- Lykkes det for dem at vælte Josephine på den her måde, så skal jeg genoverveje, om jeg har lyst til at fortsætte i det her projekt. For så tror jeg simpelthen ikke længere på demokratiet, siger eksempelvis byrådsmedlem i Albertslund Kommune for Alternativet Kenni Flink Gosmann til avisen.

Mette Refshauge Foged, byrådsmedlem i Syddjurs, siger om muligheden for, at Josephine Fock bliver afsat:

- Det vil jeg klart tage med i mine overvejelser, når der lige om lidt er kommunalvalg, og jeg skal overveje, om jeg stiller op igen og hvem jeg eventuelt stiller op for.

Berlingske skriver, at der er tale om "en lille gruppe" kritikere af Josephine Fock, der har rejst kritikken.

Det stod allerede tidligt klart, at partiets folketingsgruppe foretrak daværende politisk ordfører Rasmus Nordqvist som ny politisk leder.

Tidligere har Sofie Valbjørn, borgmester for Alternativet i Fanø Kommune, sagt til Radio4, at hun vil have svært ved at se sig selv i partiet, hvis Josephine Fock bliver væltet.

- Josephine Fock fik et klart mandat fra Alternativets medlemmer for bare en måned siden. Hvis hun bliver tvunget til at gå, vil det være et direkte angreb på vores medlemsdemokrati og den nye politiske kultur, som vi hele tiden har stræbt efter at skabe, sagde Valbjørn til radiokanalen.

/ritzau/