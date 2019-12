Tidligere har Dansk Folkeparti forklaret deres involvering i Meld og Feld-sagen med, at det handler om formalier, og at det har været lidt af en rodebutik.

Men efter de seneste afsløringer holder den forklaring ikke længere, mener politisk kommentator Jarl Cordua.

»Når vi nærmer os falske fakturaer, så begynder lamperne for alvor at blinke. Så kan man ikke længere forklare det med, at man har brugt nogle penge på noget, man ikke skulle, og henvise til, at det bare er en rodebutik, og det handler om formalier,« siger han.

Derfor er Jarl Corduas dom over, hvad de nye afsløringer kan komme til at betyde for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, ganske klar:

»Det er nok det mest uvelkomne i Dansk Folkepartis forsøg på at genrejse partiet efter valget. Der er den værste julegave, de kunne få,« siger han.

DR Nyheder kunne sent lørdag afsløre, at en falsk faktura på 375.000 kroner indgår i Bagmandspolitiets (SØIK) efterforskning af Meld og Feld-sagen.

Fakturaen er dateret 30. marts 2015 og stilet til Morten Messerschmidt og hans daværende rådgiver, Kristian Wederkinck Olesen. Men kommunikationsbureauet Primetime, hvis bankoplysninger, cvr-nummer og kontaktinfo er angivet på fakturaen, afviser over for DR, at de er afsender.

»Vi kan klart sige, at vi hverken har udført opgaven, modtaget det angivne beløb, udarbejdet eller sendt denne faktura, der i øvrigt indeholder en række åbenlyse fejl og mangler i forhold til den måde, vi normalt fakturerer på. Med andre ord er der tale om en falsk faktura, som vi intet kender til,« skriver managing partner Casper Hyldekvist fra Primetime til DR Nyheder.

Det bliver meget svært at forklare sig med, at alle mulige onde mennesker er ude efter dem Jarl Cordua, politisk kommentator

Ifølge Ekstra Bladet er der flere kontrakter, hvor Dansk Folkepartis administrationschef, Jeanie Nørhave, figurerer som ansat på de hoteller, hvor partiet har afholdt sommergruppemøder.

De nye afsløringer, mener Jarl Cordua, gør hele sagen endnu mere penibel, fordi 'Dansk Folkeparti har haft så travlt med at anklage OLAF (EU's antisvindelenhed, red.) for at forfølge partiet'.

»Jeg tror, at alle de røde lamper står og blinker hos Dansk Folkeparti lige nu, og det bliver meget svært at forklare sig med, at alle mulige onde mennesker er ude efter dem,« siger han og fortsætter:

»Men som tingene står nu, er det svært at se, hvad OLAF har gjort. Det er Dansk Folkeparti, der har rodet sig ud i det her. Dem, der ikke har kunnet forklare sig. Det er Dansk Folkepartis ansatte og folkevalgte, der har haft hele ansvaret. Alligevel sidder de og anklager en uafhængig enhed i EU, hvis arbejde er at undersøge sagen,« siger Jarl Cordua, der slår fast:

»Det bliver svært at forklare vælgere, der bare er en lille smule kritiske. Der er rigtig mange spørgsmål, som ledelsen i Dansk Folkeparti skylder offentligheden svar på.«

Hverken DR eller B.T. har søndag formiddag haft mulighed for at få en kommentar fra Morten Messerschmidt selv, men Dansk Folkepartis ledelse skriver til DR:

»Vi er bekendt med, at myndighederne har en sådan faktura, men ved ikke, hvorfra den stammer, og under alle omstændigheder ses den ikke at være betalt, hvorfor der i hvert tilfælde ikke er brugt EU-midler til at dække den regning.«

Messerschmidts tidligere rådgiver, Kristian Wederkinck Olesen, hvis navn også står på fakturaen, afviser over for DR at kende til regningen.