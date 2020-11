Situationen omkring coronasmitte blandt mink har nu udviklet sig til et kritisk stadie i Nordjylland.

Helt inde i regeringskontorerne kategoriseres situationen som meget alvorlig, og der tales om en coronavirus 2.0.

Derfor har regeringen besluttet, at alle minkbesætninger nu skal slås ihjel, erfarer B.T.



Ifølge B.T.s oplysninger er en muteret coronavirus vandret fra mink til mennesker og har siden spredt sig kraftigt blandt borgerne i Vendsyssel i Nordjylland.

Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto. Vis mere Da Fødevarestyrelsen søndag aflivede mink i Brovst, havde de ingen containere til de døde mink. Derfor blev de bare smidt på jorden. Foto: privatfoto.

Tirsdag modtog regeringen et notat fra Statens Serum Institut (SSI), som har udsat den muterede coronavirus for antistoffer.

Resultatet var ifølge SSI dybt bekymrende, fordi den muterede coronavirus ikke reagerede godt på antistofferne.

Dermed er der risiko for, at en eventuel vaccine mod covid-19 ikke vil have den ønskede effekt, hvis den muterede virus fra mink spreder sig yderligere blandt mennesker.

Samtidig er bekymringen, at den nye coronavirus fra mink betyder, at alle mennesker, som har været smittet med corona, igen kan blive ramt af den muterede coronavirus.

I den forbindelse har Mette Frederiksen indkaldt til et pressemøde onsdag klokken 16, hvor hun selv deltager virtuelt.

B.T. erfarer, at der er nye restriktioner for mennesker på vej i det nordjyske for at stoppe spredningen af coronavirussen fra mink.

Siden regeringen modtog det bekymrende notat fra SSI tirsdag, har man i regeringskontorerne arbejdet på højtryk for at finde ud af, hvilke restriktioner der skal til.

Coronavirussen har spredt sig voldsomt på de danske minkfarme siden sommer. I skrivende stund har mere end 180 minkbesætninger fået konstateret corona, og derfor skal alle disse mink aflives.

Men nu lyder befalingen fra Mette Frederiksen, at samtlige mink på de godt 1.100 minkfarme i Danmark skal aflives.